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Сегодня, 16:36

Вингер «ПСЖ» Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов

Усман Дембеле.
Фото Global Look Press
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Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком прошедшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Француз забил мяч во втором матче 1/4 финала турнира с «Барселоной» (4:1). Вместе с парижским клубом он вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

На звание также претендовали полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт, хавбек «Баварии» Йозуа Киммих и Федерико Вальверде из «Реала».

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Боруссией».

В текущем сезоне 26-летний Дембеле провел 36 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач.

Источник: Сайт УЕФА
Усман Дембеле
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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