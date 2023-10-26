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Лига чемпионов

26 октября, 00:38

Заир-Эмери признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Милан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Милана». 17-летний француз в этой встрече сделал 2 голевые передачи.

«Он великолепно провел игру: два великолепных результативных паса и в целом впечатляющая энергичность в средней линии. Великолепное для столь юного футболиста выступление», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;. «ПСЖ» возглавил «группу смерти». «Милан» раздавлен в Париже
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039125--paris-vs-milan/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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