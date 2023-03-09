Жиру: «Милан» показал свой класс и командный дух»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Превосходный результат. Я сказал ребятам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. И мы хотели хорошо выступить. Мы вышли в плей-офф и заслужили эту победу, хотя могли забить больше. Мы показали свой класс и командный дух. Могли выиграть и в этом матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Жиру.

В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.