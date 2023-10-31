Стало известно, кто занял 5-10-е места в голосовании за «Золотой мяч»

Церемония вручения «Золотого мяча-2023 проходит в театре «Шатле» в Париже.

На церемонии огласили имена игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е.

В десятку попали сразу 5 игроков «Манчестер Сити»: Бернарду Силва, Хулиан Альварес, Родри, места которых уже известны, а также Кевин де Брейне и Эрлин Холанн, которые займут места в четверке лучших.

10. Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии);

9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия);

8. Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия);

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина);

6. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

5. Родри («Манчестер Сити», Испания).

«Золотой мяч» — 2023: результаты голосования

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.