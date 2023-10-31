Стало известно, кто занял 5-10-е места в голосовании за «Золотой мяч»

Сегодня, 00:00
Церемония вручения «Золотого мяча-2023 проходит в театре «Шатле» в Париже.
На церемонии огласили имена игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е.
В десятку попали сразу 5 игроков «Манчестер Сити»: Бернарду Силва, Хулиан Альварес, Родри, места которых уже известны, а также Кевин де Брейне и Эрлин Холанн, которые займут места в четверке лучших.
10. Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии);
9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия);
8. Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия);
7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина);
6. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
5. Родри («Манчестер Сити», Испания).
«Золотой мяч» — 2023: результаты голосования
«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.