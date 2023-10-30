Стало известно, кто занял 11-20-е места в голосовании за «Золотой мяч»

Сегодня, 21:18
France Football продолжает публиковать итоги голосования за «Золотой мяч» — 2023.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.
20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);
19. Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария», Англия);
18. Джуд Беллингем («Боруссия» Д/«Реал», Англия);
17. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия);
16. Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад», Франция);
15. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);
14. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона», Германия);
13. Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль», Марокко);
12. Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
11. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).
Ранее сообщалось, кто занял места с 30-го по 21-е.
Официальная церемония вручения премии «Золотой мяч» от журнала France Football начнется примерно в 22.45 мск.
«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.