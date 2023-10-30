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Сегодня, 21:18

Стало известно, кто занял 11-20-е места в голосовании за «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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France Football продолжает публиковать итоги голосования за «Золотой мяч» — 2023.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.

20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

19. Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария», Англия);

18. Джуд Беллингем («Боруссия» Д/«Реал», Англия);

17. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия);

16. Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад», Франция);

15. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);

14. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона», Германия);

13. Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль», Марокко);

12. Роберт Левандовски («Барселона», Польша);

11. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).

Ранее сообщалось, кто занял места с 30-го по 21-е.

Официальная церемония вручения премии «Золотой мяч» от журнала France Football начнется примерно в 22.45 мск.

«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Гарри Кейн
Джуд Беллингем
Илкай Гюндоган
Карим Бензема
Мохамед Салах
Роберт Левандовски
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лаутаро Мартинес
Эмилиано Мартинес
Яссин Буну
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