Стало известно, кто занял 11-20-е места в голосовании за «Золотой мяч»

France Football продолжает публиковать итоги голосования за «Золотой мяч» — 2023. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в театре Шатле в Париже. 20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины); 19. Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария», Англия); 18. Джуд Беллингем («Боруссия» Д/«Реал», Англия); 17. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия); 16. Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад», Франция); 15. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина); 14. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона», Германия); 13. Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль», Марокко); 12. Роберт Левандовски («Барселона», Польша); 11. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет). Ранее сообщалось, кто занял места с 30-го по 21-е. Официальная церемония вручения премии «Золотой мяч» от журнала France Football начнется примерно в 22.45 мск. «СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.