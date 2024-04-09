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Лига чемпионов

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Контур английского полуфинала. Какие аргументы у «Реала» и «Баварии»? Колонка Казанского — о четвертьфиналах ЛЧ

Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Денис Казанский
Колумнист
Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Фото Reuters
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
Фото AFP
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Денис Казанский, как большой ценитель АПЛ, считает «Арсенал» и «Сити» фаворитами в матчах с «Баварией» и «Реалом». Элегантные подробности — в новом выпуске его авторской рубрики «Биг-Ден».

«Ты что, Цезарь, что ли?» — эту фразу каждый из нас слышал, пожалуй, не раз. Дома или в школе. Как только мы пытались одновременно есть и читать, разговаривать с соседом по парте и писать под диктовку — в уши мгновенно влетало сравнение с главным героем античности. Сейчас это называется компьютерным словом «многозадачность», но суть не меняется: «быть Цезарем» — значит делать несколько дел одновременно. Сам Юлий, по свидетельству историка Плиния Старшего, мог читать и параллельно диктовать по четыре письма, а иногда и по семь.

***

Умение «быть Цезарем» потребуется нам во вторник вечером. В разных местах Европы, но в одно время в одном телевизоре начнутся два матча Лиги чемпионов. Смотреть которые необходимо каждому воспитанному человеку. Матчи в Лондоне и Мадриде выходят за рамки обычной игры в мяч.

Помимо серьезной исторической подоплеки в парах «Арсенал» — «Бавария» и «Реал» — «Сити» заложен культурный код современного спорта, как бы пафосно это ни звучало.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Бавария

«Бавария» несколько лет подряд указывала «Арсеналу» его место под солнцем. Это было больно. Как мороженое холодное, а торт сладкий, так и «Бавария» выносит «Арсенал» в Лиге чемпионов с разгромным счетом. Особых красок в полотно эпичного краха британцев добавлял результат — три матча подряд счет был одинаковым — 1:5.

Четыре игрока «Баварии», которые помнят те будничные события, до сих пор играют за мюнхенцев — Нойер, Киммих, Коман и Мюллер. В «Арсенале» помнить некому.

Ситуация изменилась кардинально.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
Фото AFP

«Бавария» превратилась в команду, которая все не может определиться вдолгую с тренером (как это недавно было с «Арсеналом»). Титул в Германии клуб не получит. Символом неудачи становится англичанин. Харри Кейн уехал из северной части Лондона в начале этого сезона, чтобы наконец-то хотя бы что-нибудь выиграть. Забил в чемпионате 32 мяча и опять остается ни с чем. Гомерический хохот судьбы. Шесть мячей в Лиге чемпионов как последняя надежда на единственно возможный трофей в сезоне.

Харри Кейн и&nbsp;Килиан Мбаппе. Кейн с Мбаппе — самые продуктивные форварды Европы. В этом сезоне эффективнее них не действует никто

Рок в европейской сетке тоже просматривается. «Не пытайся покинуть Лондон» — так говорит ему Игра. Впрочем, выступая за «Тоттенхэм» против «Арсенала» 16 раз, он забил 14 мячей.

Микель Артета и Ко это должны учитывать. Как и способность Тухеля превращать адский сезон в райский. Так он сделал недавно с «Челси», победив в португальском финале самого Гвардиолу. «Баварии» терять нечего. Кроме стыда за поражение в домашнем чемпионате.

«Арсенал» в эту пару заходит фаворитом.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Фото Reuters

В календарном году лондонцы практически не пропускают. В Лиге чемпионов в восьми играх, только пять раз соперники расстраивали Лондон. Салиба и Габриэл превратились в колоссальную пару центральных защитников. По модному показателю XGa (ожидаемые моменты соперника) у «Арсенала» самые надежные цифры среди всех клубов пяти лучших европейских лиг. Они практически неуязвимы. Если и возникают проблемы, то против команд, которые прячутся в своей штрафной. Кто идет на «Арсенал» с позиции силы, а «Бавария» не будет парковаться (не по чину), узнают все о прессинге, ликвидации контратак, поздних голах и в целом о боли от поражения.

Микель Артета еще и в беспроигрышной позиции. Если случится вылет от «Баварии», то фокус на домашнем походе за давным-давно позабытым чемпионатом Англии. Если победа, то почему бы не попробовать сделать дубль. Состав и игра для этого есть.

У Тухеля такой роскоши нет. Как и игры. Эти выходные и поражение «Баварии» в маленьком городке Хайденхайм (2:3) как иллюстрация футбольной бытовой трагедии, когда не сошлись характерами команда и тренер.

***

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

«Сити» и «Реал» — игра другого измерения. Музыкального. Большой симфонический оркестр имени Пепа Гвардиолы против джазового коллектива Карло-бэнд. Манчестерский тотальный контроль каждого движения мяча, партнера, структуры (они явно и за рассадкой болельщиков успевают наблюдать) против импровизации, свободной структуры и вдохновения двух солистов Беллингема и Винисиуса.

В прошлом году Мадрид просто задохнулся в Манчестере. Пеп владел мячом 81 процент, 13 раз ударил по воротам «Реала» только в первом тайме и абсолютно заслуженно уничтожил испанцев 4:0.

Стал ли «Реал» другим? Отчасти. Теперь у них есть отрицательный опыт. Анчелотти учтет все тонкости прошлого поражения (плохой левый фланг обороны) и придумает, как использовать свои лучшие стороны (Мадрид чаще других в Лиге чемпионов использует прямые атаки, добиваясь успеха).

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Стал ли другим «Сити»? Хуже точно нет. Засверкал Фоден. Пока помалкивает в больших играх сезона Холанн, но чем не сцена, чтобы напомнить о себе. Тем более, как показывает жизнь, кто из этой пары идет дальше, тот и выигрывает трофей.

Кажется, что здесь шансы ровнее. Обе команды идут за домашним титулом, обе знают, как выигрывать и почему нельзя проиграть.

Комбинация английского полуфинала просматривается (победители выходят друг на друга). Однако «Реал» и Кейн имеют свои аргументы. Их немного, но они есть. Никогда не знаешь какая деталь окажется решающей.

***

Для нас же важнее другое. Как быть? Как одновременно следить за играми, в которых нельзя упустить ни мгновения? Включить звук Мадрида, а зрительно быть в Лондоне? Смотреть друг за другом? Настроить телевизор и смартфон? Посмотреть «Арсенал», лечь спать, а завтра на работе включить запись «Реала» и получить удовольствие?

Как на ночь стать Юлием Цезарем и не упустить ничего?

Вопрос, конечно, интересный.

Гарри Кейн, Винисиус, Эрлин Холанн. «Реал» — «Манчестер Сити» и «Арсенал» — «Бавария». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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