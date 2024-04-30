Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:00

Скрытая сила «Реала» — запасные. Анчелотти максимально эффективно использует всю обойму

«Бавария» и «Реал» 30 апреля сыграют первый полуфинальный матч Лиги чемпионов
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Против «Баварии» ротация тоже пригодится.
Лига чемпионов. 1/2 финала
30 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Реал

«Реал» на старте сезона лишился нескольких лидеров, но это никак не сказалось на качестве

Полуфинал Лиги чемпионов и почти завоеванное чемпионство — вряд ли такого ожидали болельщики «Реала» в начале осени, когда команду накрыла эпидемия травм. Она играет роль до сих пор — в противостоянии с «Баварией» не помогут ни травмированные Куртуа и Алаба, ни дисквалифицированный Карвахаль. Под вопросом участие недавно восстановившегося Эдера Милитао. В общем, Карло Анчелотти снова придется применять ротацию. Благо он доказал, что и в этом деле является большущим мастером.

Начало сезона-2023/24 превратилось для «Реала» в кошмар. Еще до старта ла лиги основной вратарь Тибо Куртуа порвал крестообразные связки. Бельгиец — один из лучших голкиперов мира, в 2022-м он установил рекорд по сейвам в финале Лиги чемпионов (9) и чуть ли не в одиночку принес бланкос 14-ю победу в турнире. В первом туре чемпионата такую же травму получил центральный защитник Эдер Милитао, а спустя несколько месяцев — его коллега Давид Алаба. Оба — твердые игроки стартового состава. Периодически из-за повреждений вылетали другие футболисты, из-за чего мадридцы ворвались в очередной марафон за трофеями без нескольких ключевых игроков и с крайне ограниченным резервом.

Харри Кейн и&nbsp;Серж Гнабри (&laquo;Бавария&raquo;). Тухель ждет голов от Гнабри, Кейн тоже собирается забить несколько. «Реал» вряд ли боится: он выиграл в Мюнхене трижды подряд

Казалось, что с такой обескровленной линией обороны сливочные точно не добьются успеха. Единственной профильной и качественной опцией на левый фланг оказался Ферлан Менди (который тоже страдает от травм), на правый — уже почти ветеран Дани Карвахаль (32 года). Еще оставались Фран Гарсия и Лукас Васкес, но первый только летом пришел из «Райо Вальекано» и пока получает мало игровой практики из-за неопытности, а второй — игрок более атакующего плана. В центре на долгие месяцы остались в живых только Антонио Рюдигер и 34-летний Начо Фернандес. А без Куртуа основным вратарем «Реала» стал недавно третий вариант Андрей Лунин — к зиме он выиграл конкуренцию у арендованного Кепы. И вот в таких условиях «Реал» — с огромным запасом самая малопропускащая команда чемпионата (22) после 33 туров ла лиги. Чемпионство от Мадрида на расстоянии вытянутой руки, а в ЛЧ есть все шансы пройти проблемную «Баварию» и добраться до финала.

Карло Анчелотти изящно вышел из положения и создал одну из лучших линий обороны во всей Европе. При этом итальянец нередко использовал непрофильных стопперов: центральные полузащитники Эдуардо Камавинга и Орельен Тшуамени время от времени закрывают левый фланг и центр обороны соответственно. В роли центрбека попробовал себя даже 173-сантиметровый Карвахаль. Одно из самых шокирующих сочетаний появилось в матче 24-го тура чемпионата с «Жироной». За 90 минут против второй атаки ла лиги (67 забитых в 32 турах) у «Реала» не появилось ни одного центрального защитника — зону закрыли Карвахаль и Тшуамени, фланги запечатали Менди и атакующий полузащитник Васкес. С такими охранниками бланкос всухую разгромили оппонента (4:0).

Дани Карвахаль и Орельен Тшуамени.
Фото Reuters

В недавнем класико (3:2) Анчелотти сконструировал линию обороны с использованием лишь одного номинального защитника — Рюдигера. С ним в паре отработал Тшуамени, фланги заняли Камавинга и Васкес. Лукас в итоге вообще оказался самым полезным игроком матча — оформил 1+1, а также заработал пенальти, который реализовал Винисиус. А ведь испанец весьма далек от стартового состава. По игровым минутам в команде он занимает лишь 17-е место, но, как оказывается, по-прежнему обладает качествами, чтобы сделать результат в одном из самых принципиальных дерби в мировом футболе.

«Очевидно, что он крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах», — так Анчелотти оценил перформанс Васкеса в класико.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Джуд Беллингем (в&nbsp;центре) празднует победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;. Эталонное класико «Реала»: «Барса» вела дважды, но Мадрид победил и окончательно закрыл золотую гонку

И это далеко не единственный случай, когда Карло доставал бойцов из резерва и выигрывал с помощью них важнейшие матчи. В 33-м туре против «Реал Сосьедад» итальянец дал отдых практически всем основным футболистам и выпустил в старте запас — лидеров поберег перед полуфиналом ЛЧ с «Баварией». В итоге бланкос оформили минимальную победу (1:0) и сохранили 11-очковый отрыв от «Барселоны». Единственный мяч забил 19-летний Арда Гюлер, а Джуд Беллингем и Тони Кроос вообще не появились на поле.

«Реал» может добывать результат любым составом и уже несколько раз в сезоне продемонстрировал это. Причем ключевую роль в различные периоды сезона занимали различные резервисты, а иногда они даже на какое-то время забирались в основу. Весь сезон бланкос беспокоят травмы — по ходу кампании на несколько недель вылетали Винисиус, Менди, Тшуамени, Камавинга и другие (без учета трех порванных «крестов»). Все это в условиях набитого календаря из чемпионата, Лиги чемпионов, Кубка Испании (вылетели в 1/8 финала) и двух игр Суперкубка страны. В таких условиях Анчелотти идеально использует ротацию и дает мощный результат.

Браим Диас.
Фото Reuters

Ключевые запасные «Реала»

Лучшим игроком декабря в составе «Реала» неожиданно стал Браим Диас. 24-летний хавбек, вернувшийся из аренды в «Милане», великолепно заменил травмированного Винисиуса и оформил 2+1 в четырех играх чемпионата. Также он неожиданно стал одним из главных героев «Королевского клуба» в сложнейшем противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом». В первом матче атакующий полузащитник вышел в основе из-за повреждения Джуда Беллингема, на 48-й минуте забил единственный мяч в игре и принес «Мадриду» гостевую победу. Диас играет регулярно, но чаще появляется со скамейки (в 20 из 39 игр во всех турнирах), а от стартового до финального свистка отбегал только в игре чемпионата с «Севильей» (1:0) и кубковом поединке с «Арандиной» (3:1). На его счету 14 результативных действий (9+5).

Роль запасного в этом сезоне принял даже Лука Модрич: хорват — лишь 13-й в команде по игровому времени (1944 минуты). 38-летний полузащитник по-прежнему остается одним из самых острых игроков в команде (второй по xA и xAG). Несмотря на ограниченную практику, он четвертый в «Реале» по общему количеству пасов в финальную треть (122) и штрафную (34). Полузащитник превратился в важный инструмент концовок сложных матчей, также он незаменим при ротации. Все же на «Сантьяго Бернабеу» оправданно делают ставку на молодых Вальверде, Камавингу и Тшуамени, которые уже демонстрируют топ-уровень.

Кепа Аррисабалага. Кепа — скрытый герой «Реала». Консультировал Анчелотти и Лунина и помог пройти «Сити»

Реально полезным оказался даже самый комичный летний трансфер бланкос — на место ушедшего Карима Бензема пришел Хоселу, его арендовали у вылетевшего в сегунду «Эспаньола». К концу апреля 34-летний форвард является четвертым бомбардиром «Реала» в сезоне (13 голов во всех турнирах), причем по игровым минутам он только 15-й. Особенно мощно 191-сантиметровый нападающий выглядел в начале осени — в сентябре — октябре выстрелил пятью мячами в шести играх чемпионата. Крутые хайлайты у него были и после — в 20-м туре пристрелил «Хетафе» дублем (2:0). Конечно, в ключевые моменты Хоселу оставался на скамейке — в плей-офф ЛЧ он суммарно провел на поле всего 15 минут. Но испанец — важный элемент ротации, который может дать качество, пока лидеры отдыхают.

Лукас Васкес традиционно стал единственной альтернативой Карвахалю на правом фланге обороны. 32-летний испанец — только 17-й в команде по игровому времени (1494 минуты во всех турнирах), но на его счету, по сути, выигранное для «Реала» класико (1+1 и заработанный пенальти), единственный мяч в игре чемпионата с «Алавесом» и в целом приличные 2+6 во всех соревнованиях. Васкес выглядит незаменимым для ротации Анчелотти и точно не становится проблемой для команды, когда появляется на поле. Очередной выход в стартовом составе, вероятно, случится уже в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии». Его конкурент по позиции дисквалифицирован.

Тренировка «Реала» перед матчем с «Баварией».
Фото AFP

Анчелотти не только грамотно ротирует игроков, но и идеально использует их универсальность, при необходимости прямо по ходу сезона меняя им роли. В 10 из 36 матчей во всех турнирах полузащитник Тшуамени действовал как центральный защитник. Его коллега Камавинга нередко закрывал левый фланг обороны, а в последнем туре с «Сосьедадом» вышел под конец игры на позицию левого полузащитника, когда «Мадрид» перестроился на 4-4-2. Левый фланг обороны при этом занял номинальный центрбек Начо. Невысокий Карвахаль дважды в сезоне действовал в центре обороны, а неутомимый Вальверде периодически занимал место не в центре поля, а на правом краю.

В особо тяжелые времена Анчелотти использовал молодежь из кантеры. 19-летний Нико Пас вытащил для «Реала» игру группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2). 19-летний аргентинец появился на поле за 25 минут до финального свистка и на 84-й резким дальним ударом принес сливочным победу (4:2, Пас забил третий мяч). Его ровесник Арда Гюлер — не воспитанник, и по ходу сезона были слухи, что он недоволен количеством игрового времени. Турка наигрывают чуть чаще Паса (166 минут против 127), и за это время он отметился сразу двумя голами в чемпионате — поразил ворота «Сельты» (4:0) и вонзил единственный мяч в ворота «Сосьедада».

Алессандро Дель Пьеро после посещения тренировки «Реала» отметил, что Анчелотти создает идеальную атмосферу в клубе и прислушивается к каждому футболисту. Это похоже на правду. Каждый игрок в команде ощущает важность: получает игровое время и приносит пользу. Победы сливочным в этом сезоне приносили не только фантастические Беллингем, Винисиус и Родриго. Приближающееся чемпионство, выигранный Суперкубок и как минимум полуфинал Лиги чемпионов — результат работы каждого игрока «Мадрида».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
0
Читайте также
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали чемпионками России
Медведев обыграл Корду и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Радулов – в Екатеринбург, Ротенберг - на распродажу, а символ «Динамо» - за деньгами в «Спартак»?
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов, полуфиналы: кто сыграет за кубок в Лондоне?
«Бавария» — «Реал»: на каком канале и сайте смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Бавария» — «Реал»: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
«Бавария» — «Реал»: во сколько начало трансляции матча Лиги чемпионов
«Бавария» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов: где смотреть матчи 1/2 финала 30 апреля и 1 мая
Лига чемпионов: даты и время начала матчей 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кепа — скрытый герой «Реала». Консультировал Анчелотти и Лунина и помог пройти «Сити»