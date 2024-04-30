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Лига чемпионов

Сегодня, 20:30

Лига чемпионов, 1/2 финала: расписание матчей, где смотреть трансляции и сетка плей-офф

30 апреля и 1 мая пройдут первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реала» Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press
Кубок Лиги чемпионов.
Кубок Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
На стадионе «Уэмбли» пройдет финал Лиги чемпионов.
На стадионе «Уэмбли» пройдет финал Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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«Реал» сразится с «Баварией», а «ПСЖ» встретится с «Боруссией».

Пары 1/2 финала Лиги чемпионов

По итогам матчей четвертьфинала Лиги чемпионов из плей-офф выбыли «Манчестер Сити», «Арсенал», «Барселона» и «Атлетико». Пары 1/2 финала ЛЧ сезона-2023/24 выглядят следующим образом:

В последний раз мюнхенская «Бавария» встречалась с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов в 2018 году. Тогда сливочные прошли немецкий клуб по итогам двух матчей (4:3).

«ПСЖ» и дортмундская «Боруссия» провели две игры в групповом турнире нынешнего сезона. 19 сентября 2023 года команда Луиса Энрике дома на стадионе «Парк де Пренс» в Париже победила «шмелей» со счетом 2:0. 13 декабря «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с коллективом Эдина Терзича (1:1).

Карло Анчелотти. Скрытая сила «Реала» — запасные. Анчелотти максимально эффективно использует всю обойму

Расписание и время начала матчей 1/2 финала ЛЧ

Первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая. Ответные игры состоятся 7 и 8 мая. Все встречи начнутся в 22.00 по московскому времени. Приводим целиком расписание матчей полуфинала ЛЧ:

  • 30 апреля. 22.00. «Бавария» — «Реал»
  • 1 мая. 22.00. «Боруссия» Д — «ПСЖ»
  • 7 мая. 22.00. «ПСЖ» — «Боруссия» Д
  • 8 мая. 22.00. «Реал» — «Бавария»

Ознакомиться подробнее с календарем матчей Лиги чемпионов можно в нашем материале.

Кубок Лиги чемпионов.
Кубок Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

Где смотреть матчи Лиги чемпионов

В России матчи Лиги чемпионов в прямом эфире показывают на каналах холдинга «Матч». Все игры полуфинала ЛЧ бесплатно будут транслировать на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru: 30 апреля — «Бавария» — «Реал» (начало — в 21.40 мск), а 1 мая — «Боруссия» — «ПСЖ» (21.40).

Увидеть видеотрансляции матчей Лиги чемпионов в РФ также можно по подписке на телеканале «Матч Премьер». Первые встречи полуфинала ЛЧ покажут во вторник, 30 апреля, и в среду, 1 мая (начало — в 21.45).

«СЭ» на своем сайте проводит текстовые онлайн-трансляции игр 1/2 финала Лиги чемпионов. В матч-центре будут доступны формальные события встреч главного футбольного еврокубка.

Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). Мбаппе хочет выиграть ЛЧ до ухода в «Реал». Но «ПСЖ» не умеет побеждать в Дортмунде

Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, «Бавария» является фаворитом в первом матче 1/2 финала с «Реалом». Коэффициент на победу команды Томаса Тухеля 30 апреля составляет 2.25. Поставить на успех мадридской команды можно за 3.20. Ничья идет за 3.70.

Сделать ставку на победу «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Боруссией» можно у букмекеров с коэффициентом 2.45. Успех немецкого клуба 1 мая оценивается в 2.80. Поставить на ничейный результат можно за 3.65.

Главным фаворитом у букмекеров на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/24 является «Реал», который тренирует Карло Анчелотти. Коэффициент на очередной трофей мадридцев в еврокубках — 2.30. Поставить на то, что «ПСЖ» заберет чашу, можно за 3.50. Успех «Баварии» идет на линии за 4.00, а «Боруссии» — 12.00.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Регламент матчей плей-офф Лиги чемпионов

Плей-офф Лиги чемпионов проводится в формате двух матчей. Каждая команда играет одну встречу дома, а другую на выезде. В следующую стадию плей-офф ЛЧ выходит тот клуб, который забьет больше голов по итогам двухматчевого противостояния. Если после двух игр счет остается ничейным, то команды играют дополнительное время — два тайма по 15 минут, чтобы определить победителя. Если после овертайма счет не меняется, проводится серия пенальти.

Финал Лиги чемпионов будет сыгран одним матчем. Если после 90 минут команды не выявят победителя, работает правило плей-офф — дополнительное время в 30 минут и (при сохранении равенства на табло) серия одиннадцатиметровых.

Харри Кейн и&nbsp;Серж Гнабри (&laquo;Бавария&raquo;). Тухель ждет голов от Гнабри, Кейн тоже собирается забить несколько. «Реал» вряд ли боится: он выиграл в Мюнхене трижды подряд

Сетка и результаты плей-офф Лиги чемпионов

По итогам матчей плей-офф 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов в полуфинал вышли две команды из группы F — «ПСЖ» и «Боруссия». В 1/2 также пробились «Реал» (из группы C) и «Бавария» (группа А). Предлагаем ознакомиться со всеми результатами плей-офф и сеткой Лиги чемпионов (в скобках указан общий счет):

Результаты 1/8 финала Лиги чемпионов

  • «Интер — «Атлетико» (2:2, пенальти — 2:3)
  • ПСВ — «Боруссия» Д (1:3)
  • «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» (4:1)
  • «Наполи» — «Барселона» (2:4)
  • «Порту» — «Арсенал» (1:1, пенальти — 2:4)
  • «Лацио» — «Бавария» (1:3)
  • «Лейпциг» — «Реал» (1:2)
  • «Копенгаген» — «Манчестер Сити» (2:6)

Результаты 1/4 финала Лиги чемпионов

  • «Атлетико» — «Боруссия» Д (4:5)
  • «ПСЖ» — «Барселона» (6:4)
  • «Арсенал» — «Бавария» (2:3)
  • «Реал» — «Манчестер Сити» (4:4, пенальти — 4:3)

Сетка 1/2 финала Лиги чемпионов

  • «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»
  • «Бавария» — «Реал»

Финал Лиги чемпионов

  • «Боруссия» Дортмунд / «ПСЖ» — «Бавария» / «Реал»
На стадионе «Уэмбли» пройдет финал Лиги чемпионов.
На стадионе «Уэмбли» пройдет финал Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

Дата и место проведения финала Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов-2023/24 примет Лондон (Англия) 1 июня 2024 года. Решающая игра пройдет на арене «Уэмбли», вместительность которого составляет 90 тысяч зрителей. Начало финала — в 22.00 мск. Для английского стадиона это будет третий финал в истории. Ранее они проходили 28 мая 2011 года — тогда «Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» (3:1) — и 25 мая 2013 года, когда «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:1).

Игра на «Уэмбли» в 2024 году станет девятым финалом Лиги чемпионов, который пройдет в Англии. Это станет повторением рекордов Германии, Испании и Италии.

Последний финал Лиги чемпионов прошел в Стамбуле 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка». Главным арбитром встречи был поляк Шимон Марциняк. Тогда «Манчестер Сити» выиграл у «Интера» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил испанский полузащитник Родри.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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