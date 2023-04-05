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Новое заявление Чеферина о бане России в УЕФА. Когда с наших сборных и клубов снимут санкции?

Президент УЕФА сделал новое заявление по вопросу допуска России
Отдел футбола «СЭ»
Александер Чеферин.
Фото AFP
Александер Чеферин.
Фото AFP
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава УЕФА считает, что до конца СВО «будет трудно что-то изменить».

В среду, 5 апреля, Александер Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА. Словенец оказался единственным кандидатом на выборах, так что именно он продолжит возглавлять союз ближайшие четыре года. После конгресса УЕФА на пресс-конференции Чеферин ответил на вопрос о будущем российских сборных и клубов:

«Мое личное мнение заключается в том, что пока СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «СЭ») не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить», — приводят слова Чеферина мировые агентства.

В прошлом году Чеферин отмечал, что сопереживает российским спортсменам, которые подверглись санкциям:

«Логично ли решение УЕФА? Ситуация сложная, но мы не могли поступить иначе. В то же время у меня разрывается сердце от санкций в отношении спортсменов. Плохо, что они страдают из-за этого», — цитирует главу УЕФА издание As.

Александр Дюков. «Работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол». Президент РФС Дюков — об итогах исполкома

На заявление Чеферина отреагировали в Госдуме РФ — депутат Дмитрий Свищев выразил мнение, что шансы на возвращение российских клубов и сборных в УЕФА снизились.

«Все это ожидаемо. Вероятность возвращения нашего футбола на международную арену была низкая, а теперь мы получили подтверждение этому. То, что не должно было произойти, произошло. РФС надо двигаться своим путем, не смотреть на УЕФА. Нужно думать о развитии российского футбола и не закрываться от мира. Если есть возможность двигаться дальше, то можно посмотреть на футбол в Южной Америке, Азии, Африке. Есть куда двигаться, есть у кого поучиться футболу. Нужно продолжать диалог с УЕФА, но нужно в первую очередь думать о себе. Еще непонятно, кто больше потерял. Европа потом еще будет бегать за нами», — сказал Свищев «СЭ».

Александер Чеферин.
Фото AFP

Хронология бана России. РФС надеется вернуться к ЧМ-2026

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине, опубликовав совместное заявление.

Российские клубы были исключены из еврокубков, сборные — из международных турниров, в том числе на молодежном и юношеском уровнях. А у иностранных футболистов появилась возможность приостанавливать контракты с российскими клубами.

Прошлым летом РФС пытался оспорить решение по санкциям относительно российского футбола в CAS, но решение ФИФА и УЕФА осталось в силе.

«15 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении исков Российского футбольного союза и футбольных клубов «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА к УЕФА и ФИФА, связанных с решением об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организаций. РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов», — говорилось в заявлении РФС.

Логотип УЕФА. Россию лишат Суперкубка-2023 и оставят в силе отстранение наших команд? Что известно о новых решениях УЕФА

В январе этого года CAS опубликовал полное объяснение решения суда, оставившего бан в силе. Суд встал на сторону ФИФА, так как организация приняла решение об отстранении российских команд «в целях безопасности и из-за форс-мажорных обстоятельств». То есть речь идет о последствиях, с которыми пришлось бы столкнуться, — реакция мирового сообщества, санкции, закрытие воздушных пространств, неопределенность в продолжительности конфликта, а также отказ европейских сборных (Польши, Швеции и Чехии) играть с Россией в стыковых матчах за право участвовать в ЧМ-2022.

При этом учитывается, что РФС не несет за это ответственности и юридически ничего не нарушил. Однако CAS поддерживает решение ФИФА, так как в организации руководствовались целью сохранить безопасность турниров — а именно ЧМ-2022 и еврокубков. Якобы допуск российских команд мог спровоцировать массовые беспорядки, насилие и другую острую реакцию общественности.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

В конце декабря РФС после обсуждения возможного перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола создал совместную рабочую группу с УЕФА для выработки дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры. В РФС сообщили, что нацелены на участие в ЧМ-2026, при этом на последнем заседании исполкома 30 марта вопрос перехода в Азию не обсуждался.

«Главное — выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса УЕФА, который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации», — заявил глава РФС Александр Дюков в конце марта.

Как мы видим, конгресс УЕФА и итоговое заявление Чеферина не добавили ясности. Скорее наоборот.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александер Чеферин
УЕФА
ФИФА
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