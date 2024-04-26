РФС включил в концепцию деятельности сборной России коммерческий турнир с соперниками мирового уровня

В пятницу, 26 апреля, состоялось заседание исполкома РФС, на котором организация утвердила концепцию деятельности сборной в период санкций.

На время отстранения национальной команды от международных соревнований организация предлагает провести на территории России или за рубежом коммерческий товарищеский турнир с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.

«Концепция также затрагивает тему взаимодействия с молодежной и юношескими сборными. Единые принципы игры для всех команд и модельные требования к игрокам необходимо поддерживать и совершенствовать, а главный тренер национальной сборной совместно со спортивным директором или старшим тренером молодежной сборной должны курировать всю вертикаль сборных», — говорится в заявлении РФС.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.