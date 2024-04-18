«Реал» знал, как сломать идеальную машину.

Доминирование — не гарантия успеха

В футбольном фольклоре бытует миф о проклятии Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов. Команды Пепа год от года входят в тройку главных фаворитов на победу в турнире, но после работы в «Барселоне» каталонец за 12 лет выиграл только один «ушастый» кубок. Мешали самые разные факторы — от мудреных тактических планов до банального невезения, когда Стерлинг в решающий момент не может попасть в пустые ворота с метра.

Вот и в четвертьфинале нынешнего розыгрыша произошла очередная история, которая прекрасно ложится в легенду о проклятии. «Манчестер Сити» по итогам двух матчей серьезно обошел «Реал» по числу ударов (28-17) и xG (3,56-2,22), но не смог добиться успеха, уступив в серии пенальти. Если и существует тепловая карта, передающая тотальное доминирование одной команды над другой, то ее скриншот из ответного поединка — пожалуй, лучшая иллюстрация для внесения в учебники.

Контекст тут очевиден — «Реал» забил быстрый мяч и в срочном порядке припарковал пресловутый «автобус» для защиты нужного счета. Кто-то может восхищаться слаженностью командной обороны мадридцев, которые 120 минут, по сути, просидели в собственной штрафной. Кто-то начнет плеваться, говоря, что днем ранее даже оставшаяся в меньшинстве «Барселона» не играла в такой антифутбол. Но результат на табло: «Реал» в полуфинале, «Сити» сходит с дистанции.

Интересный момент в другом — «Ман Сити» более 100 минут владел тотальным преимуществом, разыгрывая мяч прямо у штрафной Лунина, однако до по-настоящему опасных моментов дело почти не доходило. Показательно, что у Холанна за две игры набралось всего 11 точных передач. Эрлинга почти никто не заметил в четвертьфинале, но такая выключенность из комбинационной игры — стиль, в котором норвежец играет не первый год. Вопрос в том, что вся система Пепа не имеет плана Б. Об этом вряд ли вспомнили бы, забей Де Брейне второй мяч во втором тайме или будь «Сити» чуть удачливее в серии пенальти. Но поражение есть поражение, и оно заставляет говорить о слабых местах, казалось бы, идеальной команды.

Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брейне. Фото Reuters

Кошмары прошлого

Стиль Гвардиолы — торжество позиционного футбола, где каждый футболист является лишь винтиком в отлаженном механизме. Однако роботизированность этого механизма порой делает «Манчестер Сити» слишком предсказуемым. Родри будет раскидывать передачи на фланги, Грилиш — делать попытку обводки и при неудаче пасовать ближнему, Бернарду — смещаться в центр под левую, Холанн — ждать мячи в штрафной. «Реал» отлично знал про эти скрипты и изменением одной цифры в строчке ломал весь написанный Гвардиолой код. Показательно, что «Сити» забил и начал создавать по-настоящему острые моменты, когда щепотку хаоса внес вышедший со скамейки дриблер Доку. Его непредсказуемые ходы защитники «Реала» как раз читали с куда большим напрягом.

«Взгляды Гвардиолы на футбол отличаются от взглядов на футбол других людей, — говорил Кевин Де Брейне в 2021 году после вылета из ЛЧ от «Лиона». — У него есть своя философия, которой он верен, и он не меняется. У Хосепа есть план А и план А. У него нет плана Б. Многим людям трудно это понять. Думают ли футболисты о необходимости изменить план? Такие сомнения могут возникать в голове, но мы все же знаем, что план А в основном работает».

Да, Гвардиола любит вносить корректировки, выпуская того или иного футболиста на внезапной позиции (хотя в последнее время он отошел и от этой практики), но суть «Ман Сити» не меняется — это доминирование и владение мячом. Вот и после ответки с «Реалом» Пеп заявил: «Мы сделали все возможное, были великолепны во всех аспектах. К сожалению, победить мы не смогли — что есть, то есть».

На такую однобокую стратегию у Гвардиолы есть своя причина. В 2014 году его «Бавария» влетела дома «Реалу» 0:4 в полуфинале ЛЧ. Филипп Лам рассказывал, что перед игрой Пеп позвал к себе шестерых ключевых игроков команды и согласился на предложенную ими тактику, которая отличалась от тренерской задумки. После провала каталонец больше никого не слушал и на протяжении нескольких лет самостоятельно разрабатывал планы на игры плей-офф, от которых никогда не отходил.

Кривая логика ЛЧ

Нынешний вылет «Ман Сити» вновь может показаться многим несправедливым. Как минимум с точки зрения статистики, ведь «горожане» — лучшая команда этой Лиги чемпионов и по атакующим, и по защитным показателям. Но если мы взглянем на ту же статистику за последние пять сезонов, то увидим, что тотальное превосходство манчестерского гранда над соперниками — очередной миф. Всегда находилась команда, которая в среднем за 90 минут и больше забивала, и чаще била по воротам, и лучше доставляла мячи в штрафную.

За данный отрезок «Сити» и правда был лучшим по допущенным моментам у своих ворот (xGA), но и по числу голов, и созданных моментов, и даже передач в штрафную (маркер по-настоящему доминирующей команды) «горожане» не так уж часто пробирались даже в топ-3.

Во-первых, это показатель того, что команда Гвардиолы далеко не всегда может конвертировать владение мячом и территорией в создание опасных моментов, а главное — в голы. Во-вторых, и это самое главное, у Лиги чемпионов, особенно после группового этапа, своя логика. И пусть «Ман Сити» по статистике в этом сезоне показал даже лучшие цифры, чем в прошлом триумфальном розыгрыше. После удара Рюдигера с точки об этом факте уже вряд ли кто-то вспомнит.