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Лига чемпионов

Сегодня, 15:00

Существует ли проклятие Гвардиолы? «Ман Сити» — лучшая команда Лиги чемпионов, но это ничего не значит

«Манчестер Сити» выбыл из Лиги чемпионов
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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«Реал» знал, как сломать идеальную машину.

Доминирование — не гарантия успеха

В футбольном фольклоре бытует миф о проклятии Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов. Команды Пепа год от года входят в тройку главных фаворитов на победу в турнире, но после работы в «Барселоне» каталонец за 12 лет выиграл только один «ушастый» кубок. Мешали самые разные факторы — от мудреных тактических планов до банального невезения, когда Стерлинг в решающий момент не может попасть в пустые ворота с метра.

Вот и в четвертьфинале нынешнего розыгрыша произошла очередная история, которая прекрасно ложится в легенду о проклятии. «Манчестер Сити» по итогам двух матчей серьезно обошел «Реал» по числу ударов (28-17) и xG (3,56-2,22), но не смог добиться успеха, уступив в серии пенальти. Если и существует тепловая карта, передающая тотальное доминирование одной команды над другой, то ее скриншот из ответного поединка — пожалуй, лучшая иллюстрация для внесения в учебники.

Тепловая карта

Контекст тут очевиден — «Реал» забил быстрый мяч и в срочном порядке припарковал пресловутый «автобус» для защиты нужного счета. Кто-то может восхищаться слаженностью командной обороны мадридцев, которые 120 минут, по сути, просидели в собственной штрафной. Кто-то начнет плеваться, говоря, что днем ранее даже оставшаяся в меньшинстве «Барселона» не играла в такой антифутбол. Но результат на табло: «Реал» в полуфинале, «Сити» сходит с дистанции.

Интересный момент в другом — «Ман Сити» более 100 минут владел тотальным преимуществом, разыгрывая мяч прямо у штрафной Лунина, однако до по-настоящему опасных моментов дело почти не доходило. Показательно, что у Холанна за две игры набралось всего 11 точных передач. Эрлинга почти никто не заметил в четвертьфинале, но такая выключенность из комбинационной игры — стиль, в котором норвежец играет не первый год. Вопрос в том, что вся система Пепа не имеет плана Б. Об этом вряд ли вспомнили бы, забей Де Брейне второй мяч во втором тайме или будь «Сити» чуть удачливее в серии пенальти. Но поражение есть поражение, и оно заставляет говорить о слабых местах, казалось бы, идеальной команды.

Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брейне.
Фото Reuters

Кошмары прошлого

Стиль Гвардиолы — торжество позиционного футбола, где каждый футболист является лишь винтиком в отлаженном механизме. Однако роботизированность этого механизма порой делает «Манчестер Сити» слишком предсказуемым. Родри будет раскидывать передачи на фланги, Грилиш — делать попытку обводки и при неудаче пасовать ближнему, Бернарду — смещаться в центр под левую, Холанн — ждать мячи в штрафной. «Реал» отлично знал про эти скрипты и изменением одной цифры в строчке ломал весь написанный Гвардиолой код. Показательно, что «Сити» забил и начал создавать по-настоящему острые моменты, когда щепотку хаоса внес вышедший со скамейки дриблер Доку. Его непредсказуемые ходы защитники «Реала» как раз читали с куда большим напрягом.

«Взгляды Гвардиолы на футбол отличаются от взглядов на футбол других людей, — говорил Кевин Де Брейне в 2021 году после вылета из ЛЧ от «Лиона». — У него есть своя философия, которой он верен, и он не меняется. У Хосепа есть план А и план А. У него нет плана Б. Многим людям трудно это понять. Думают ли футболисты о необходимости изменить план? Такие сомнения могут возникать в голове, но мы все же знаем, что план А в основном работает».

&laquo;Манчестер Сити&raquo; проиграл &laquo;Реалу&raquo; в&nbsp;ответном матче. Матч «Ман Сити» и «Реала» — как титульный бой UFC. Напор англичан завяз в глухой обороне

Да, Гвардиола любит вносить корректировки, выпуская того или иного футболиста на внезапной позиции (хотя в последнее время он отошел и от этой практики), но суть «Ман Сити» не меняется — это доминирование и владение мячом. Вот и после ответки с «Реалом» Пеп заявил: «Мы сделали все возможное, были великолепны во всех аспектах. К сожалению, победить мы не смогли — что есть, то есть».

На такую однобокую стратегию у Гвардиолы есть своя причина. В 2014 году его «Бавария» влетела дома «Реалу» 0:4 в полуфинале ЛЧ. Филипп Лам рассказывал, что перед игрой Пеп позвал к себе шестерых ключевых игроков команды и согласился на предложенную ими тактику, которая отличалась от тренерской задумки. После провала каталонец больше никого не слушал и на протяжении нескольких лет самостоятельно разрабатывал планы на игры плей-офф, от которых никогда не отходил.

Кривая логика ЛЧ

Нынешний вылет «Ман Сити» вновь может показаться многим несправедливым. Как минимум с точки зрения статистики, ведь «горожане» — лучшая команда этой Лиги чемпионов и по атакующим, и по защитным показателям. Но если мы взглянем на ту же статистику за последние пять сезонов, то увидим, что тотальное превосходство манчестерского гранда над соперниками — очередной миф. Всегда находилась команда, которая в среднем за 90 минут и больше забивала, и чаще била по воротам, и лучше доставляла мячи в штрафную.

Статистика «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов за последние 5 сезонов

За данный отрезок «Сити» и правда был лучшим по допущенным моментам у своих ворот (xGA), но и по числу голов, и созданных моментов, и даже передач в штрафную (маркер по-настоящему доминирующей команды) «горожане» не так уж часто пробирались даже в топ-3.

Во-первых, это показатель того, что команда Гвардиолы далеко не всегда может конвертировать владение мячом и территорией в создание опасных моментов, а главное — в голы. Во-вторых, и это самое главное, у Лиги чемпионов, особенно после группового этапа, своя логика. И пусть «Ман Сити» по статистике в этом сезоне показал даже лучшие цифры, чем в прошлом триумфальном розыгрыше. После удара Рюдигера с точки об этом факте уже вряд ли кто-то вспомнит.

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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