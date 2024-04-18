Немецкий финал или Мбаппе против «Реала»? Главные интриги полуфиналов ЛЧ

Кто сыграет на «Уэмбли»?

«Боруссия» — «ПСЖ»: выжившие в «группе смерти»

Дортмундцы и парижане доказывают тезис о том, что в «группах смерти» нередко рождаются чемпионы. На осенней стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Боруссия» угодили в один квартет с «Миланом» и «Ньюкаслом». Причем по итогам двух туров немецкий клуб находился на дне группы без голов, а французский в октябре был разгромлен в Англии. «Боруссия» впоследствии очнулась и заняла первое место, а «ПСЖ» с трудом вкарабкался в плей-офф: если бы в 5-м туре Мбаппе не принес французам ничью с «Ньюкаслом» с пенальти на 90+8-й минуте, то, вполне вероятно, никакого полуфинала и не было бы.

На групповой стадии «ПСЖ» обыграл «Боруссию» дома в первом туре, а в финальном соперники сыграли вничью в Дортмунде, и та встреча вызвала мини-скандал. Черно-желтые к тому времени уже вышли в плей-офф, но не гарантировали себе победу в группе, а «ПСЖ» постоянно оглядывался на параллельный матч. «Милан» обыгрывал «Ньюкасл» в концовке, что было на руку парижанам, поэтому в последние 5-10 минут они с дортмундцами просто катали мяч без рывков. Это было понятно не только по поведению игроков, но и по жестам защитника «ПСЖ» Хакими: марокканец активно показывал хорошо знакомым ему футболистам «Боруссии», чтобы те не форсировали события. Говорят, что в таких случаях футбол наказывает обоих противников, как Швецию и Данию на Евро-2004, но, как видите, карма здесь все проспала.

Для «ПСЖ» выход в полуфинал означает близость к долгожданному еврокубку. Катарцы явно приобретали парижский клуб не для бесконечных внутренних титулов, а международных у него все еще нет. Финал Лиги чемпионов 2020 года остается лучшим достижением «ПСЖ».

Еще одна интрига крутится вокруг одного человека — Килиана Мбаппе. Очевидно, что один из самых популярных футболистов мира проводит последний сезон в «ПСЖ», и в его интересах было бы сделать Парижу прощальный подарок. Особенно сладким сюжет станет, если в финале Мбаппе встретится с «Реалом», куда должен перебраться летом.

Дортмунд, конечно, аутсайдер, но и на групповом этапе, и в четвертьфинале с «Атлетико» команду Эдина Терзича не котировали высоко. Если совсем углубиться в историю, то можно вспомнить победный для черно-желтых сезон-1996/97, когда они на бумаге должны были уступить и «МЮ» в полуфинале, и «Ювентусу» в финале. Но такова уж «Боруссия»: в ее составе уже нет ни Холанна, ни Беллингема, а в бундеслиге она не поднимется выше четвертого места, зато сражается за главный еврокубок.

Футболисты «Баварии» после победы над «Арсеналом». Фото Reuters

«Реал» — «Бавария»: гранды-аутсайдеры

Классика европейского футбола. Не просто сильные команды, а полноценные суперклубы с историей. Достаточно сказать, что «Реал» и «Бавария» занимают первые два места по числу участий в финалах Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Неудивительно, что эти соперники пересекаются в полуфинале флагманского еврокубка в восьмой раз. Удивительно, что в финале друг с другом они не играли ни разу.

Поразительно и то, что в предыдущем раунде оба гранда не считались фаворитами своих пар, но одновременно перебороли британских соперников, лишив Англию возможности увидеть на «Уэмбли» своих представителей.

«Бавария» вообще добралась до четверки лучших вопреки всему. Мюнхенцы проводят катастрофический сезон: на дворе середина апреля, а они уже лишились статуса гегемона в Германии. Из национального Кубка команда Томаса Тухеля вылетела еще в ноябре от скромного «Саарбрюкена», да и в Суперкубке была разгромлена «Лейпцигом». Из недр клуба до болельщиков постоянно долетают инсайды о внутренних разборках, а Тухель еще в феврале объявил об уходе по окончании сезона. Но «Бавария» — в двух шагах от Лиги чемпионов. Еще жива мечта Харри Кейна — нападающего сборной Англии наверняка раздражает, что к 30 годам он не выиграл ни одного трофея, а всесокрушающая «Бавария» в его дебютный сезон осталась без серебряной салатницы.

«Реал» тоже во многом парадоксален. Нынешний сезон для «Королевского клуба» — буферный. Уже закончилась эра Бензема, еще не началась эра Мбаппе. Мадридцы так и играют целый год без центрального нападающего, но умудряются с запасом лидировать в ла лиге, а еще сносят с пути «Манчестер Сити».

Этот сезон учит нас тому, что грандов никогда нельзя списывать со счетов. Иногда может казаться, что они не в форме или не имеют мотивации, но это не так. ДНК — постоянная величина, которая есть у каждого суперклуба, она и позволяет «Реалу» и «Баварии» регулярно проходить так далеко.

Никаких сомнений, что нас вновь ждут жаркие противостояния, как в четвертьфинале. Отмена правила гостевого гола провоцирует футболистов атаковать, а качеств у оставшейся четверки достаточно для производства зрелищ.