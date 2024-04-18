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Сегодня, 15:30

Немецкий финал или Мбаппе против «Реала»? Главные интриги полуфиналов ЛЧ

«Реал» сыграет с «Баварией», а «Боруссия» — с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист Килиан Мбаппе, Харри Кейн и Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе, Харри Кейн и Джуд Беллингем.
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Кто сыграет на «Уэмбли»?

«Боруссия» — «ПСЖ»: выжившие в «группе смерти»

Дортмундцы и парижане доказывают тезис о том, что в «группах смерти» нередко рождаются чемпионы. На осенней стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Боруссия» угодили в один квартет с «Миланом» и «Ньюкаслом». Причем по итогам двух туров немецкий клуб находился на дне группы без голов, а французский в октябре был разгромлен в Англии. «Боруссия» впоследствии очнулась и заняла первое место, а «ПСЖ» с трудом вкарабкался в плей-офф: если бы в 5-м туре Мбаппе не принес французам ничью с «Ньюкаслом» с пенальти на 90+8-й минуте, то, вполне вероятно, никакого полуфинала и не было бы.

На групповой стадии «ПСЖ» обыграл «Боруссию» дома в первом туре, а в финальном соперники сыграли вничью в Дортмунде, и та встреча вызвала мини-скандал. Черно-желтые к тому времени уже вышли в плей-офф, но не гарантировали себе победу в группе, а «ПСЖ» постоянно оглядывался на параллельный матч. «Милан» обыгрывал «Ньюкасл» в концовке, что было на руку парижанам, поэтому в последние 5-10 минут они с дортмундцами просто катали мяч без рывков. Это было понятно не только по поведению игроков, но и по жестам защитника «ПСЖ» Хакими: марокканец активно показывал хорошо знакомым ему футболистам «Боруссии», чтобы те не форсировали события. Говорят, что в таких случаях футбол наказывает обоих противников, как Швецию и Данию на Евро-2004, но, как видите, карма здесь все проспала.

Хави спортит с&nbsp;судьей. Хави не имеет права жаловаться на судейство с «ПСЖ». «Барселона» лично подарила Парижу полуфинал Лиги чемпионов

Для «ПСЖ» выход в полуфинал означает близость к долгожданному еврокубку. Катарцы явно приобретали парижский клуб не для бесконечных внутренних титулов, а международных у него все еще нет. Финал Лиги чемпионов 2020 года остается лучшим достижением «ПСЖ».

Еще одна интрига крутится вокруг одного человека — Килиана Мбаппе. Очевидно, что один из самых популярных футболистов мира проводит последний сезон в «ПСЖ», и в его интересах было бы сделать Парижу прощальный подарок. Особенно сладким сюжет станет, если в финале Мбаппе встретится с «Реалом», куда должен перебраться летом.

Дортмунд, конечно, аутсайдер, но и на групповом этапе, и в четвертьфинале с «Атлетико» команду Эдина Терзича не котировали высоко. Если совсем углубиться в историю, то можно вспомнить победный для черно-желтых сезон-1996/97, когда они на бумаге должны были уступить и «МЮ» в полуфинале, и «Ювентусу» в финале. Но такова уж «Боруссия»: в ее составе уже нет ни Холанна, ни Беллингема, а в бундеслиге она не поднимется выше четвертого места, зато сражается за главный еврокубок.

Футболисты «Баварии» после победы над «Арсеналом»
Футболисты «Баварии» после победы над «Арсеналом».
Фото Reuters

«Реал» — «Бавария»: гранды-аутсайдеры

Классика европейского футбола. Не просто сильные команды, а полноценные суперклубы с историей. Достаточно сказать, что «Реал» и «Бавария» занимают первые два места по числу участий в финалах Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Неудивительно, что эти соперники пересекаются в полуфинале флагманского еврокубка в восьмой раз. Удивительно, что в финале друг с другом они не играли ни разу.

Поразительно и то, что в предыдущем раунде оба гранда не считались фаворитами своих пар, но одновременно перебороли британских соперников, лишив Англию возможности увидеть на «Уэмбли» своих представителей.

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«Бавария» вообще добралась до четверки лучших вопреки всему. Мюнхенцы проводят катастрофический сезон: на дворе середина апреля, а они уже лишились статуса гегемона в Германии. Из национального Кубка команда Томаса Тухеля вылетела еще в ноябре от скромного «Саарбрюкена», да и в Суперкубке была разгромлена «Лейпцигом». Из недр клуба до болельщиков постоянно долетают инсайды о внутренних разборках, а Тухель еще в феврале объявил об уходе по окончании сезона. Но «Бавария» — в двух шагах от Лиги чемпионов. Еще жива мечта Харри Кейна — нападающего сборной Англии наверняка раздражает, что к 30 годам он не выиграл ни одного трофея, а всесокрушающая «Бавария» в его дебютный сезон осталась без серебряной салатницы.

«Реал» тоже во многом парадоксален. Нынешний сезон для «Королевского клуба» — буферный. Уже закончилась эра Бензема, еще не началась эра Мбаппе. Мадридцы так и играют целый год без центрального нападающего, но умудряются с запасом лидировать в ла лиге, а еще сносят с пути «Манчестер Сити».

Этот сезон учит нас тому, что грандов никогда нельзя списывать со счетов. Иногда может казаться, что они не в форме или не имеют мотивации, но это не так. ДНК — постоянная величина, которая есть у каждого суперклуба, она и позволяет «Реалу» и «Баварии» регулярно проходить так далеко.

Никаких сомнений, что нас вновь ждут жаркие противостояния, как в четвертьфинале. Отмена правила гостевого гола провоцирует футболистов атаковать, а качеств у оставшейся четверки достаточно для производства зрелищ.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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