Жиру запутал «группу смерти» до предела. «Милан» обыграл «ПСЖ»

Парижане вновь не смогли победить красно-черных.

Квартет «Боруссии», «Ньюкасла», «Милана» и «ПСЖ» продолжает оправдывать статус «группы смерти». Когда миновали три тура первого этапа Лиги чемпионов, все уже успели проиграть. Ни в одной из других четверок до старта второго круга такого не происходило — только тут. Истинная перестрелка.

Даже в массовой драке есть те, кому хуже и лучше остальных: кто-то отделался лишь парой синяков, а кто-то — сломал ребро. Так и тут: «Пари Сен-Жермен» после победы над «Миланом» в предыдущем туре возглавил группу F и отправил итальянскую команду на дно таблицы. Но красно-черные еще ничего не потеряли, и после домашней встречи с «ПСЖ» вполне могли подтянуться к лидерам и максимально уплотнить очередь в плей-офф в самой непредсказуемой группе.

«Долларумма»

Эта игра оказалась переполнена интригами. Еще до матча в Париже все успели обсудить дуэль братьев Эрнандес, которые и сейчас заняли места на левых флангах обороны, а также свидание Доннаруммы с бывшим клубом. В эти дни тема голкипера сборной Италии муссировалась еще активнее, ведь он возвращался на «Сан-Сиро». А там его теперь не просто не любят — ненавидят.

Еще в 2017 году бескомпромиссные фанаты «Милана» устроили голкиперу жесткую обструкцию, когда он вместе с агентом Мино Райолой выбивал жирный контракт. Тогда 18-летнего парня закидали поддельными банкнотами, а на трибунах появился баннер с обидным прозвищем «Долларумма». Позже, правда, история замялась, и Джиджи остался в команде, но после трансфера в «ПСЖ» ярость фанатов вспыхнула вновь.

Во вторник воспитанник «Милана» стал объектом нового акта агрессии болельщиков красно-черных. Они хорошо подготовились: опять напечатали сотни фальшивых купюр, в центре которых оказалось лицо Джиджи с подписью «Долларумма». Как только итальянец занял место в воротах прямо под трибуной активных фанатов соперника, в него тут же полетели десятки банкнот.

Резвый старт

Впрочем, Доннарумма — не единственный футболист «ПСЖ», к которому болельщики «Милана» испытывают неприязнь. К Шкриньяру они относятся тоже так себе, ведь ранее защитник парижан шесть лет выступал за «Интер» и доставил соседям немало хлопот. Сейчас россонери тоже пострадали от него: именно словак на 9-й минуте открыл счет после углового.

Забавно, что гол сделали центральные защитники — Маркиньос скинул мяч, а Шкриньяр забил. Но на старте необычайно активна была и атака «ПСЖ»: Мбаппе, Коло Муани и Дембеле вполне могли отличиться и в позиционном нападении. «Милан» тоже не отставал: плотные удары наносили Лофтус-Чик и Муса. А на 12-й минуте хозяева добились своего: разящая контратака привела к изящному голу Леау через себя. Доннарумма сделал все, чтобы ликвидировать угрозу, но капитулировал — на радость висящей над ним трибуне.

Гол Оливье

Оппоненты позволяли друг другу слишком много. Форварды обеих команд постоянно били прямо из центральной зоны перед штрафной или внутри нее, причем часто попадали в створ. Хотя к концу первого тайма запал «ПСЖ» и «Милана» немного иссяк: если бы Дембеле не попал в перекладину, то наблюдать за игрой стало бы скучно. Даже нарушений было мало — «Милан» в первой половине встречи вообще умудрился обойтись без них.

Впрочем, главное в футболе — не фолы, а голы. И в них красно-черные во втором тайме преуспели: Жиру в фирменном стиле замкнул головой передачу Тео. Правда, за пару секунд до этого в штрафной «ПСЖ» упали сначала Леау, а затем и Хакими, но испанский арбитр на все это справедливо не отреагировал.

Победа — за красно-черными

По счету тренер Стефано Пиоли умеет играть едва ли не лучше всех — это умение помогло «Милану» выиграть чемпионат полтора года назад и дойти до полуфинала Лиги чемпионов минувшей весной. Хозяева отказались от высокого прессинга, сузили и опустили линию обороны, а «ПСЖ» принялся методично подбирать ключи.

У парижан хватало мастерства, времени и сил, чтобы забить хотя бы мяч, однако «Милан» делал свое дело исправно. Россонери едва ли не ближе соперников подобрались к голу: например, на 63-й минуте Эрнандес плотно выстрелил со штрафного, а уже ближе к концу матча хороший удар удался Окафору.

Семь добавленных ко второму тайму минут ничего не изменили — и в итоге все в группе F запуталось до предела.

И В Н П М О 1. Боруссия Д 4 2 1 1 3-2 7 2. ПСЖ 4 2 0 2 7-6 6 3. Милан 4 1 2 1 2-4 5 4. Ньюкасл 4 1 1 2 4-4 4

28 ноября. «ПСЖ» — «Ньюкасл», «Милан» — «Боруссия» Д.