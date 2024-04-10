«Игра, которой будут восхищаться годами». Что пишут о матче «Реала» и «Сити» в Англии и Испании

Восторг, но не у всех.

Сумасшедшая игра четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:3) запомнится надолго. Шедевральные голы, два камбэка и потрясающая атмосфера — то, за что миллионы людей по всему миру любят Лигу чемпионов. Посмотрим, как отреагировали на матч английские и испанские медиа.

Англия

Удивительно, но англичан перестрелка на «Бернабеу» не очень впечатлила — на первых полосах больше внимания уделили матчу «Арсенала» и «Баварии» и неназначенному на последних минутах пенальти. Но и шедевру от «Реала» и «Сити» нашлось место.

The Mirror : «Встреча , достойная финала»

«Крыша на «Бернабеу» была закрыта, но «Реал» и «Манчестер Сити» снесли ее в очередной эпической битве Лиги чемпионов. УЕФА разрешил «Реалу» закрыть раздвижную крышу своего недавно реконструированного стадиона, чтобы сделать атмосферу более враждебной и пугающей для «Сити». Этот шаг привел к появлению еще одной европейской классики... Учитывая родословную обеих сторон, это была встреча, достойная финала».

The Sun : «Встреча лучших команд под управлением самых успешных боссов»

«Это была игра между действующими чемпионами Европы и командой, которая чаще других правила на этом континенте. Это всегда похоже на какой-то финал — лучшая команда мира против величайшего клуба мира, а управляют ими самые успешные боссы эпохи Лиги чемпионов — Гвардиола и Анчелотти».

Daily Mail : «Это немного походило на ограбление»

«Сити» должен был вернуться домой счастливым. Необязательно из-за того, как они сыграли — тут есть что исправлять, — но уж точно из-за результата. Это не был бы разгром. В конце концов, они и не выиграли. Но тем не менее это было похоже на кражу. Это было не то выступление, которым дорожит Гвардиола. В футболе «Сити» главное — контроль. Он любит, чтобы его гениальность была предсказуемой, а здесь этого было мало».

The Independent : «Игра , которая придает Лиге чемпионов магические свойства»

«В такие вечера Лига чемпионов остается золотым стандартом. Это была именно та игра, которая придает соревнованию магические свойства; то, чем будут восхищаться годами. Это был знаменательный и особенный матч, вместивший в себя шесть голов, два потрясающих возвращения, взрывной первый тайм «Реала» и великолепный камбэк, организованный Пепом Гвардиолой. Закончилось все манящей перспективой ответного матча. И сурового осознания суровой реальности, в которой одна из этих потрясающих команд вылетит».

The Guardian : «Два последних чемпиона Европы подарили нам дикую ночь»

«Два последних чемпиона Европы, в чьих встречах забивается в среднем 4,3 гола за игру, подарили нам еще одну дикую ночь, которую стоит запомнить. Карло Анчелотти призвал к мужеству и индивидуальности, и этого было предостаточно, как и таланта. А еще было шесть голов на «Сантьяго Бернабеу», чтобы подготовить увлекательный ответный матч на «Этихад Стэдиум». Если он получится хотя бы наполовину таким же хорошим, как эта ничья, будет очень весело».

Испания

Для испанцев встреча стала однозначно главным событием. И, разумеется, почти все издания поддержали «Реал».

Sport . es : «Возможно , лучший матч сезона»

«Ода футболу во всех его проявлениях и смыслах на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» и «Манчестер Сити» выдали, возможно, лучший матч сезона. 3:3 на «Бернабеу», и все открыто для прекрасного ответного матча в Манчестере всего через неделю».

As : «Ничья — путь к победе»

«Если мы будем так же бороться в ответном матче, может случиться что-то хорошее», — Анчелотти ясно осознает это, и он передаст это своим игрокам на этой неделе. На «Бернабеу» стакан наполнялся и опустошался в бешеном ритме игры туда-сюда, но «Реал» может извлечь много положительных деталей для победы в Манчестере. Ничья может стать дорогой к общей победе».

Mundo Deportivo : «Реал» и «Сити» оставляют все на Манчестер »

«Команда Анчелотти стремилась к победе, «Сити» тоже. Но временами, особенно на последних минутах, казалось, что ничья на «Бернабеу» — не такая уж плохая сделка. В итоге ни одна из сторон больше не забила, и их судьбы будут решаться 17-го апреля в Манчестере».