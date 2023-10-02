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Лига чемпионов

Сегодня, 15:45

УЕФА хочет ввести свою Суперлигу и убрать Лигу чемпионов. Это убьет национальные чемпионаты?

УЕФА хочет ввести свою Суперлигу
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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А ведь еще не вступил в силу новый формат еврокубков.

По данным El Pais, УЕФА обсуждает новый формат еврокубков. По замыслу чиновников, в обновленной версии будет три дивизиона, а еврокубки фактически превратятся в еврочемпионаты. Когда ждать нововведения, ждать ли вообще и что они из себя представляют — ниже.

Как сейчас устроены еврокубки?

Вряд ли это нужно объяснять, но все же. На данный момент крупных международных европейских турнира три:

  • Лига чемпионов. 32 участника, 8 групп на групповом этапе, плей-офф из 16 клубов (первые два места в группах). Комплектуется за счет сильнейших клубов Европы и победителя ЛЕ;

  • Лига Европы. 48 участников, 12 групп на групповом этапе, плей-офф из 32 клубов (первые два места в группах + третьи места групп Лиги чемпионов). Комплектуется за счет не прошедших квалификацию Лиги чемпионов, менее сильных участников национальных чемпионатов, победителей национальных кубков и так далее.

  • Лига конференций. 32 участника, 8 групп на групповом этапе, предварительный плей-офф из 16 клубов (второе место на групповом этапе + 8 команд, вылетевших из ЛЕ), основной плей-офф из 16 клубов (победители групп + победители предварительного плей-офф). Комплектуются командами «третьего эшелона» либо победителями очень слабых чемпионатов.

Эта система привычная, но ей остался год жизни. И вовсе не потому, что в УЕФА обсуждают замену еврокубков на еврочемпионаты. С сезона-2024/25 формат еврокубков официально изменится.

Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

Как будут устроены еврокубки в следующем сезоне и далее?

В мае 2022 года УЕФА объявил о новой системе европейских международных турниров. Классический групповой этап из 8-12 групп по 4 клуба в каждой исчезнет. Вместо этого с сезона-2024/25 будет внедрена швейцарская система. Все участники условной Лиги чемпионов будут объединены в одну большую группу, фактически в чемпионат из 36 участников, и должны будут сыграть 8 матчей — 4 дома и 4 на выезде.

Логотип Суперлиги. Основатели футбольной Суперлиги представили новый формат: в турнире могут выступить 80 клубов

С кем будут играть команды? Старой системы, когда клубы знали трех своих соперников, больше не будет. Каждый тур — сюрприз. Сильнейшие будут играть с сильнейшими, слабейшие — со слабейшими. В общем, равных матчей будет больше, но вместе с тем станет больше топ-встреч — сильные клубы чаще станут пересекаться.

После 8 туров топ-8 сразу выходит в плей-офф, 12 худших вылетают, а оставшиеся 16 команд играют мини-турнир, по итогам которого 8 победителей также выходят в плей-офф. Дальше — уже привычная система с двухматчевыми противостояниями вплоть до финала.

Такой формат стартует уже в следующем сезоне, его одобрили все 55 ассоциаций УЕФА, он распространится также на Лигу Европы и Лигу конференций, но вдруг El Pais выдал инсайд, что чиновники обсуждают новую систему. «Старая» новая еще не запущена — а у них уже другая идея. В чем она заключается?

Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Новый формат похоронит национальные чемпионаты?

Важно понимать, что и швейцарская система, и текущие обсуждения новых форматов — это реакция футбольных чиновников на Суперлигу. Два года назад, в апреле 2021-го, несколько европейских топ-клубов (в их числе «Барселона», «Реал», «ПСЖ» и другие) объявили о создании масштабной закрытой лиги только для грандов — по плану в Суперлиге должны были играть 12 постоянных клубов, еще 4 места были зарезервированы для приглашенных команд.

Тогда идея провалилась — УЕФА быстро задушил ее, наказал основателей, да и болельщики были не в восторге. Но все (по большей части — европейские чиновники) очень испугались и уловили месседж — топ-клубы хотят больше топ-матчей и денег. Так была придумана в том числе швейцарская система для еврокубков, которая удовлетворяет, по сути, все запросы мятежников.

Однако теперь, по данным El Pais, в УЕФА пошли еще дальше. Они предлагают не просто реформу Лиги чемпионов и других турниров — они собираются внедрить три совершенно новых турнира. Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов (или аспирантов — перевести можно по-разному) — так они будут называться.

Баннер болельщиков против Суперлиги. Суперлига жива и готовится нанести УЕФА новый удар. Новые подробности не загнувшегося проекта

Согласно данным испанцев, каждый из трех турниров будет состоять из 18 команд, между Лигой Европы и Лигой претендентов будет четыре повышения и понижения. Между Суперлигой и Лигой Европы — только два, более того, на данный момент известно, что топ-клубы не хотят, чтобы понижение происходило по итогам только одного сезона — они требуют учитывать результаты последних пяти лет. Означает ли это, что в случае введения официальной Суперлиги ее участники получат пятилетний иммунитет — неизвестно.

Испанские журналисты весьма метко сравнивают возможное положение вещей с ситуацией столетней давности, когда появились первые элитные национальные лиги — это полностью убило региональный футбол, поскольку лучшие стали соревноваться с лучшими. Теперь, как подмечают в El Pais, в роли регионального футбола могут оказаться уже национальные чемпионаты.

Все дело в формате — теперь в той же Суперлиге предполагается сыграть 34 матча за сезон, то есть полноценный европейский чемпионат. Что в таком случае станет с национальными турнирами, догадаться несложно — они отойдут на второй план. Правда, чиновники, по данным издания, планируют разрешить увеличить заявку до 34 футболистов — якобы это поможет клубам легче переживать кратно увеличенное число матчей за сезон.

Впрочем, пока это всего лишь инсайд. Учитывая, что еще даже не дебютировала швейцарская система, ему можно и не доверять — но принять во внимание стоит. El Pais заявляет, что в случае положительного решения Суперлигу, Лигу Европы и Лигу претендентов введут в 2027 году. То есть не исключено, что традиционной Лиге чемпионов осталось жить всего несколько лет.

Футбол
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Лига чемпионов УЕФА
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