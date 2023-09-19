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Лига чемпионов

Сегодня, 17:00

За кого болеть в еврокубках: все российские футболисты в Лиге чемпионов и других турнирах

Гоша Чернов
Корреспондент
Арсен Захарян, Алексей Миранчук, Александр Кокорин.
Фото «СЭ»
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Захарян, Кокорин и еще пять россиян.

Арсен Захарян

Клуб: «Реал Сосьедад» (Испания)
Турнир: Лига чемпионов
Соперники по группе: «Интер», «Зальцбург», «Бенфика»

Футболист «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов не сыграл ни один российский футболист — Андрей Лунев просидел в запасе «Байера», а больше никого и не было.

Сейчас в главном еврокубке тоже есть только один делегат от России, но он точно появится на поле, причем несколько раз. Да, Арсену Захаряну пока не доверяют место в стартовом составе «Реал Сосьедад», однако полузащитник сборной России лишь недавно перебрался в Испанию и все-таки регулярно выходит на замену. Ждем его на газоне и верим, что испанская команда выйдет в плей-офф, — шансы у басков хорошие, ведь они попали в ровную группу.

Алексей Миранчук

Клуб: «Аталанта» (Италия)
Турнир: Лига Европы
Соперники по группе: «Спортинг», «Ракув», «Штурм»

Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Прошлый сезон Миранчук провел в аренде у «Торино», а «Аталанта» без российского хавбека финишировала в серии А пятой — в шаге от зоны Лиги чемпионов. Летом Алексей вернулся в Бергамо, и сейчас черно-синие включили его в заявку на Лигу Европы.

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Для Миранчука этот турнир очень важен. В серии А шансы Алексея на выход в стартовом составе пока невысоки, а в Лиге Европы Джан Пьеро Гасперини наверняка будет применять ротацию. «Аталанта» — фаворит группы, так что у Миранчука есть хорошие шансы вновь заявить о себе.

Александр Кокорин

Клуб: «Арис» (Кипр), в аренде из «Фиорентины» (Италия)
Турнир: Лига Европы
Соперники по группе: «Бетис», «Рейнджерс», «Спарта»

Футболист "Ариса" Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Летом экс-нападающий сборной России проводил предсезонные сборы с «Фиорентиной» и даже сыграл за нее в отборочном матче Лиги конференций с венским «Рапидом». Но если бы Кокорин остался во Флоренции, то редко появлялся бы на поле. Поэтому перед закрытием трансферного окна Александр вернулся в «Арис», за который в минувшем чемпионате Кипра забил 13 мячей.

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Новый старый клуб Кокорина весной впервые в истории стал чемпионом страны, а осенью впервые сыграет в еврокубках. Группа у «Ариса» сложная — на фоне «Бетиса», «Спарты» и «Рейнджерс» команда белорусского тренера Алексея Шпилевского выглядит аутсайдером, так что Кокорину придется выкладываться по максимуму.

Юрий Лодыгин

Клуб: «Панатинаикос» (Греция)
Турнир: Лига Европы
Соперники по группе: «Ренн», «Вильярреал», «Маккаби» Хайфа

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин.
Фото Соцсети

В нулевые «Панатинаикос» регулярно участвовал в еврокубках, но с середины 2010-х погрузился в кризис. Минувшей весной афинский клуб финишировал в топ-3 впервые с сезона-2016/17 и наконец-то вернулся в основную часть еврокубков. А с ним это сделал и экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин.

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В «Панатинаикосе» наш голкипер сражается за место в воротах с итальянцем Альберто Бриньоли и пока проигрывает борьбу. В прошлом чемпионате Лодыгин сыграл всего в паре матчей, а в этом все время сидит в запасе. Впрочем, вполне возможно, что тренерский штаб «Пао» решит устроить ротацию голкиперов в еврокубках.

Андрей Лунев

Клуб: «Карабах» (Азербайджан)
Турнир: Лига Европы
Соперники по группе: «Байер», «Мольде», «Хеккен»

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев.
Фото ФК «Карабах»

Лунев два года безуспешно пытался стать первым номером «Байера», однако летом отправился за игровой практикой в Азербайджан. Правда, в «Карабахе» экс-вратарь сборной России пока нечасто играет. Там вообще сложно назвать первого номера — на старте сезона в воротах появлялись сразу четыре голкипера.

Лунев пока сыграл в одном матче, а в двух последних оставался в резерве. Но неужели тренер «Карабаха» не выпустит Андрея хотя бы на игру с «Байером» — бывшим клубом?

Никита Хайкин

Клуб: «Буде-Глимт» (Норвегия)
Турнир: Лига конференций
Соперники по группе: «Бешикташ», «Брюгге», «Лугано»

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин.
Фото Соцсети

Очередной голкипер в списке россиян за рубежом. С именем Хайкина связаны все самые громкие еврокубковые подвиги «Буде-Глимт», ведь именно Никита находился в воротах, когда норвежцы уничтожили «Рому» со счетом 6:1 и доходили до четвертьфинала Лиги конференций в сезоне-2021/22.

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Зимой Хайкин ненадолго уезжал в Англию, но быстро вернулся — в «Бристол Сити» карьера у россиянина не задалась. Зато в «Буде-Глимт» Никиту с радостью приняли обратно — он в команде основной и наверняка будет постоянно играть на групповом этапе. Хайкин уже помог норвежцам пройти соперников в трех отборочных раундах и нацелен на новые подвиги.

Магомед Оздоев

Клуб: ПАОК (Греция)
Турнир: Лига конференций
Соперники по группе: «Айнтрахт», ХИК, «Абердин»

Футболист ПАОК Магомед Оздоев.
Фото ФК ПАОК

В РПЛ экс-хавбек сборной России успел поиграть за четыре разных команды, но до прошлого года он никогда не был в зарубежном клубе. Прошлый сезон Оздоев провел в турецком «Фатихе», где тренировался у Андреа Пирло, а летом переплыл через Эгейское море и оказался в Греции.

ПАОК — отличный вариант для Магомеда. В клубе Ивана Саввиди российский хавбек уже получает солидную игровую практику и наверняка будет основным футболистом команды на групповом этапе Лиги конференций. Соперники по квартету у ПАОК вполне проходимые.

Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Андрей Лунев
Арсен Захарян
Магомед Оздоев
Никита Хайкин
Юрий Лодыгин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Аталанта
ФК Карабах
ФК Панатинаикос
ФК ПАОК
ФК Реал Сосьедад
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