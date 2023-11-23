13 игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшие два трансферных окна

13 игроков «Манчестер Юнайтед» в следующие два трансферных окна могут покинуть английский клуб, сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг планирует продолжить перестройку команды и чистку состава. Главными кандидатами на уход из клуба являются Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд, Донни ван де Бек и Антони Марсьяль.

53-летний нидерландец возглавляет манкунианцев с лета прошлого года. После 12 туров «Манчестер Юнайтед» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.