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Сегодня, 10:13

13 игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшие два трансферных окна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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13 игроков «Манчестер Юнайтед» в следующие два трансферных окна могут покинуть английский клуб, сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг планирует продолжить перестройку команды и чистку состава. Главными кандидатами на уход из клуба являются Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд, Донни ван де Бек и Антони Марсьяль.

53-летний нидерландец возглавляет манкунианцев с лета прошлого года. После 12 туров «Манчестер Юнайтед» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/manutd-transfers-tenhag-sancho-vandebeek-31502644
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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