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22 ноября, 23:00

Агент Барбоза: «Роналду в «ПСЖ»? Там есть Неймар...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Постеры звезд мирового футбола: Криштиану Роналду (слева), Лионель Месси (в центре) и Неймар.
Фото AFP
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Португальский агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» поразмышлял о том, где может продолжить карьеру форвард Криштиану Роналду, который сегодня официально покинул «Манчестер Юнайтед».

27.11.2022 | Зенит — Спартак

— Во время чемпионата Европы-2020 вы сказали про Криштиану Роналду: «Криштиану преследует свои цели, а мы в итоге топчемся на месте».

— Роналду нужно понять, что его личные цели должны совпадать с целями сборной. Вы же видите, как развивается его карьера после ухода из «Реала».

— Как?

— В «Ювентусе» он много забивал, но туринцы слабо играли не только в Лиге чемпионов, но в собственном чемпионате у них далеко не все получалось. Его пребывание в «МЮ» завершилось скандалом. Повторюсь: Роналду нужно думать не только о своих амбициях, но и о перспективах всей команды.

— Где он окажется после ЧМ в Катаре?

— Сложно загадывать. В принципе этот турнир — шанс для него получить хорошее предложение. Если же он мало что покажет в Катаре, то... Известно, что Криштиану пытался договориться с «Реалом», однако испанский гранд отказался от его услуг. Так что не знаю... Может быть, он вернется в лиссабонский «Спортинг» — в тот клуб, где начиналась его карьере? Это была бы красивая история. Либо он может оказаться в клубе из Саудовской Аравии. Не знаю, интересна ли ему MLS, но почему бы и нет.

— А «ПСЖ»? Вы бы не хотели увидеть Месси и Роналду в одной команде?

— Не забывайте, что в «ПСЖ» сейчас есть игроки, с которыми у Роналду непростые отношения. В первую очередь — Неймар. Так что я не уверен, что такой вариант возможен.

Криштиану Роналду. «Не считаю Роналду главной надеждой Португалии. Не уверен, что он в порядке после скандала с «МЮ». Мнение агента Паулу Барбозы

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Криштиану Роналду
Неймар Сантос
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