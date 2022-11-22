Агент Барбоза: «Роналду в «ПСЖ»? Там есть Неймар...»

22 ноября, 23:00
Португальский агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» поразмышлял о том, где может продолжить карьеру форвард Криштиану Роналду, который сегодня официально покинул «Манчестер Юнайтед».
— Во время чемпионата Европы-2020 вы сказали про Криштиану Роналду: «Криштиану преследует свои цели, а мы в итоге топчемся на месте».
— Роналду нужно понять, что его личные цели должны совпадать с целями сборной. Вы же видите, как развивается его карьера после ухода из «Реала».
— Как?
— В «Ювентусе» он много забивал, но туринцы слабо играли не только в Лиге чемпионов, но в собственном чемпионате у них далеко не все получалось. Его пребывание в «МЮ» завершилось скандалом. Повторюсь: Роналду нужно думать не только о своих амбициях, но и о перспективах всей команды.
— Где он окажется после ЧМ в Катаре?
— Сложно загадывать. В принципе этот турнир — шанс для него получить хорошее предложение. Если же он мало что покажет в Катаре, то... Известно, что Криштиану пытался договориться с «Реалом», однако испанский гранд отказался от его услуг. Так что не знаю... Может быть, он вернется в лиссабонский «Спортинг» — в тот клуб, где начиналась его карьере? Это была бы красивая история. Либо он может оказаться в клубе из Саудовской Аравии. Не знаю, интересна ли ему MLS, но почему бы и нет.
— А «ПСЖ»? Вы бы не хотели увидеть Месси и Роналду в одной команде?
— Не забывайте, что в «ПСЖ» сейчас есть игроки, с которыми у Роналду непростые отношения. В первую очередь — Неймар. Так что я не уверен, что такой вариант возможен.
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