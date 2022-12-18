«Арсенал» заинтересован в подписании Роналду до конца сезона

«Арсенал» присоединился к погоне за подписание нападающего Криштиану Роналду, сообщает Sportskeeda.

По данным источника, «оружейники» ищут замену травмированному Габриэлю Жезусу, который сможет возглавить их атаку. Команда Микеля Артеты лидируют в АПЛ, но в клубе понимают, что для борьбы за чемпионство в дальнейшем нужно усиление состава.

Также сообщается, что Артета пытается лично уговорить 37-летнего португальца остаться в английском первенстве до конца сезона. «Канониры» не намерена повторять предложение «Аль-Насра», но считают, что могут договориться с игроком о переходе.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летний форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.