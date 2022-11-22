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22 ноября, 08:38

Бывший полузащитник сборной Португалии Футре считает, что тен Хаг проявил неуважение к Роналду

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Португалии Паулу Футре отреагировал на конфликт между нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В недавнем скандальном интервью 37-летний форвард заявил, что не уважает нидерландского специалиста.

«Мне не нравится, когда тен Хаг выпускает Криштиану всего на пару минут. Это проявление неуважения к Роналду. У этого парня пять «Золотых мячей», с ним нельзя так поступать. Тренер пытался его унизить», — цитирует Футре A Bola.

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с 37-летним Роналду после выхода интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану. Клуб не хочет, чтобы форвард возвращался в расположение команды после ЧМ-2022.

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