Бывший полузащитник сборной Португалии Футре считает, что тен Хаг проявил неуважение к Роналду

22 ноября, 08:38
Бывший полузащитник сборной Португалии Паулу Футре отреагировал на конфликт между нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и главным тренером команды Эриком тен Хагом.
В недавнем скандальном интервью 37-летний форвард заявил, что не уважает нидерландского специалиста.
«Мне не нравится, когда тен Хаг выпускает Криштиану всего на пару минут. Это проявление неуважения к Роналду. У этого парня пять «Золотых мячей», с ним нельзя так поступать. Тренер пытался его унизить», — цитирует Футре A Bola.
18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с 37-летним Роналду после выхода интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану. Клуб не хочет, чтобы форвард возвращался в расположение команды после ЧМ-2022.
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