Сегодня, 19:16
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что АПЛ не включила россиян в видеоролик с голами игроков всех национальностей, которые выступали в лиге.
«Да, это может быть неприятно, но не стоит на это обращать слишком много внимания», — цитирует Деменко «Газета.Ru».
Всего в ролик попали 103 гола от представителей из 103 стран.
В чемпионате Англии из россиян выступали Динияр Билялетдинов, Юрий Жирков, Павел Погребняк, Алексей Смертин, Роман Павлюченко, Дмитрий Харин, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис.