Гари Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсенал» не выиграет чемпионат Англии в сезоне-2022/23.

«Арсенал» не выиграет АПЛ. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом. У «Манчестер Сити» больше всего шансов, а «Манчестер Юнайтед» закончит на втором месте. Знаю, что эти слова разозлят фанатов «Арсенала», — приводит слова Невилла Daily Mail.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 47 очками в 18 матчах — это рекордный показатель в истории клуба.

Команда проведет следующий матч в АПЛ 22 января против «Манчестер Юнайтед» на своем поле. Начало игры — в 19.30 мск.