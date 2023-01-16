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Сегодня, 13:40

Гари Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсенал» не выиграет чемпионат Англии в сезоне-2022/23.

«Арсенал» не выиграет АПЛ. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом. У «Манчестер Сити» больше всего шансов, а «Манчестер Юнайтед» закончит на втором месте. Знаю, что эти слова разозлят фанатов «Арсенала», — приводит слова Невилла Daily Mail.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 47 очками в 18 матчах — это рекордный показатель в истории клуба.

Команда проведет следующий матч в АПЛ 22 января против «Манчестер Юнайтед» на своем поле. Начало игры — в 19.30 мск.

Гари Невилл
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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