Эмери: «Мечта — выиграть титул с «Астон Виллой» и сыграть с ней в еврокубках»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, какие цели ставит перед собой и командой.

«Моя мечта — выиграть титул с «Астон Виллой». Это мой личный вызов. Вторая мечта в моем списке — сыграть с клубом в еврокубках.

Но сейчас мы думаем только о предстоящем матче, потому что команда находится не на самой хорошей позиции в таблице, поэтому каждая игра даст нам много информации о футболистах», — сказал Эмери Sky Sports.

Испанский специалист возглавил команду по ходу сезона АПЛ, перейдя из «Вильярреала».

На данный момент «Астон Вилла» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.