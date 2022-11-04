Сегодня, 18:45
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, какие цели ставит перед собой и командой.
«Моя мечта — выиграть титул с «Астон Виллой». Это мой личный вызов. Вторая мечта в моем списке — сыграть с клубом в еврокубках.
Но сейчас мы думаем только о предстоящем матче, потому что команда находится не на самой хорошей позиции в таблице, поэтому каждая игра даст нам много информации о футболистах», — сказал Эмери Sky Sports.
Испанский специалист возглавил команду по ходу сезона АПЛ, перейдя из «Вильярреала».
На данный момент «Астон Вилла» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.