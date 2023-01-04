Главный тренер «Ньюкасла» исключил возможность перехода Криштиану Роналду в его клуб

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи опроверг слухи о том, что его клуб может подписать форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Ранее появилась информация о том, что «сороки» могут арендовать 37-летнего португальца летом в случае, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23.

«Мы желаем Криштиану удачи в его новом путешествии, в этих слухах нет никакой правды», — приводит Sky Sports слова Хоуи.

Во вторник, 3 января, Криштиану Роналду был официально представлен как футболист «Аль-Насра». Футболист заключил контракт с клубом из Саудовской Аравии на 2,5 года.