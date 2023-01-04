Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:58

Главный тренер «Ньюкасла» исключил возможность перехода Криштиану Роналду в его клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи опроверг слухи о том, что его клуб может подписать форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Ранее появилась информация о том, что «сороки» могут арендовать 37-летнего португальца летом в случае, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23.

«Мы желаем Криштиану удачи в его новом путешествии, в этих слухах нет никакой правды», — приводит Sky Sports слова Хоуи.

Во вторник, 3 января, Криштиану Роналду был официально представлен как футболист «Аль-Насра». Футболист заключил контракт с клубом из Саудовской Аравии на 2,5 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Ньюкасл Юнайтед
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
В США впервые казнили трансгендера
Внук генерала де Голля заявил о «заговоре» Запада против России
Казахстан и РФ пресекли деятельность организованной преступной группы в Байконуре
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Материалы сюжета: Криштиану Роналду в Саудовской Аравии: новый поворот
Ротен похвалил Роналду за переход в «Аль-Наср»
Роналду заявил, что хочет помочь в развитии женского футбола
Роналду поделился впечатлениями от фанатов «Аль-Насра»
Роналду оговорился на пресс-конференции «Аль-Насра» и сказал, что приехал играть в ЮАР
«Аль-Наср» презентовал Роналду на домашнем переполненном стадионе
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гари Невилл удивлен суммой, за которую «Челси» готов купить Энцо Фернандеса

Закария рассказал о настрое «Челси» на матч с «Манчестер Сити»