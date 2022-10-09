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Сегодня, 09:56

«Интер Майами» Бекхэма готов платить Роналду 34 миллиона евро за сезон

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать игроком «Интер Майами», пишет Daily Star.

По информации издания, клуб Дэвида Бекхэма готов платить португальцу 34 миллиона евро за один сезон. Экс-игрок сборной Англии уже обсуждал с форвардом возможный трансфер.

В СМИ писали, что Роналду хочет покинуть «МЮ», однако ни один европейский клуб не готов сделать интересное предложение футболисту.

37-летний португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за «красных дьяволов» девять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Дэвид Бекхэм
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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