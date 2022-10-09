«Интер Майами» Бекхэма готов платить Роналду 34 миллиона евро за сезон

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать игроком «Интер Майами», пишет Daily Star.

По информации издания, клуб Дэвида Бекхэма готов платить португальцу 34 миллиона евро за один сезон. Экс-игрок сборной Англии уже обсуждал с форвардом возможный трансфер.

В СМИ писали, что Роналду хочет покинуть «МЮ», однако ни один европейский клуб не готов сделать интересное предложение футболисту.