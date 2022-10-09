«Интер Майами» Бекхэма готов платить Роналду 34 миллиона евро за сезон

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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать игроком «Интер Майами», пишет Daily Star.
По информации издания, клуб Дэвида Бекхэма готов платить португальцу 34 миллиона евро за один сезон. Экс-игрок сборной Англии уже обсуждал с форвардом возможный трансфер.
В СМИ писали, что Роналду хочет покинуть «МЮ», однако ни один европейский клуб не готов сделать интересное предложение футболисту.
37-летний португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за «красных дьяволов» девять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.