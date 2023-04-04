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Сегодня, 21:55

Канте впервые с августа выйдет в стартовом составе «Челси» в матче с «Ливерпулем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте выйдет с первых минут на перенесенный матч 8-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

32-летний француз появится в основе лондонцев впервые с 14 августа. С того момента Канте восстанавливался после травмы подколенного сухожилия. 1 апреля он впервые в этом году вышел на поле в матче против «Астон Виллы».

В текущем сезоне в активе Канте 3 матча за «синих», в которых он не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета этого года.

Н`Голо Канте
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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