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Сегодня, 15:42

Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» после отстранения

Иван Торопцев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой после своего отстранения, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отстранил 37-летнего португальца от работы с основой после того, как футболист демонстративно покинул скамейку запасных до завершения матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

Из-за этого Роналду пропустил игру «МЮ» против «Челси» (1:1) в 13-м туре чемпионата Англии.

В данный момент португальский форвард готовится вместе со всей командой к домашнему матчу Лиги Европы против «Шерифа», который пройдет в четверг, 27 октября.

В сезоне-2022/23 Роналду принял участие в 12 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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Криштиану Роналду
Футбол
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