Мартинес рассказал, за счет чего «МЮ» обыграл «Ноттингем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

«Я очень доволен игрой парней. Сегодня мы играли хорошо и контролировали игру. «МЮ» проиграл последний матч, поэтому нам нужно было реабилитироваться сейчас, и как команда мы это сделали. Знаем, что «Ноттингем» делает хорошую работу, но мы никогда не сдаемся. Сегодня выиграли, и это самое главное, но мы должны двигаться шаг за шагом.

Я очень рад, потому что мы продемонстрировали дисциплину, и я видел, что на протяжении всей игры мы были очень сосредоточены. Нужно всегда играть так, продолжать бороться», — цитирует BBC Мартинеса.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.