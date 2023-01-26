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Сегодня, 01:24

Мартинес рассказал, за счет чего «МЮ» обыграл «Ноттингем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

«Я очень доволен игрой парней. Сегодня мы играли хорошо и контролировали игру. «МЮ» проиграл последний матч, поэтому нам нужно было реабилитироваться сейчас, и как команда мы это сделали. Знаем, что «Ноттингем» делает хорошую работу, но мы никогда не сдаемся. Сегодня выиграли, и это самое главное, но мы должны двигаться шаг за шагом.

Я очень рад, потому что мы продемонстрировали дисциплину, и я видел, что на протяжении всей игры мы были очень сосредоточены. Нужно всегда играть так, продолжать бороться», — цитирует BBC Мартинеса.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ноттингем Форест» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги