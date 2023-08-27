Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:03

Нуньес — о матче с «Ньюкаслом»: «Я очень рад за «Ливерпуль» и счастлив, что забил два гола»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес прокомментировал победу в меньшинстве над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ. Нуньес оформил дубль.

«Я очень рад за «Ливерпуль» и доволен тем, что смог помочь одержать победу. После того, как мы остались в меньшинстве, команда играла очень хорошо. Мы очень много работаем ради таких моментов, и я счастлив, что забил два гола», — приводит слова Нуньеса ВВС.

24-летний форвард в текущем сезоне АПЛ забил 2 гола в трех играх.

«Ливерпуль» набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда встретится дома с «Астон Виллой» (3 сентября).

ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
Дарвин Нуньес
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 3 : 0
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 0 : 2
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 2 : 2
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 2
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 1 : 3
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 1 : 3
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 1 : 2
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 1 : 2
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Нуньеса

Александр-Арнолд: «Невероятная победа над «Ньюкаслом», это было нечто особенное»