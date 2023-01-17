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Вегхорст о переходе в «МЮ»: «Нападающие живут ради голов. В Англии у меня есть незавершенные дела»

Вегхорст прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед»
Руслан Минаев
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст поделился эмоциями после подписания контракта с манкунианцами.

«В Англии у меня есть незавершенные дела. В первый раз не все получилось так, как я хотел, и я очень хочу проявить себя, помочь команде.

Разумеется, я хочу забивать. Я нападающий, а каждый нападающий, как мне кажется, знает — мы живем ради голов. Мы работаем всю неделю ради того, чтобы на выходных забить. И именно этого я и хочу добиться.

Мы сейчас в хорошей форме. Все складывается очень хорошо в последние недели и месяцы, и я хочу просто внести свой вклад», — сказал Вегхорст.

Форвард будет выступать под 27-м номером.

«Красные дьяволы» арендовали 30-летнего нидерландца у «Бернли» до конца нынешнего сезона.

Первую часть сезона-2022/23 Вегхорст провел в аренде в «Бешикташе», за который забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Турции. Форвард присоединился к «МЮ» 14 января.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
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