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Сегодня, 16:15

Окружение Роналду советовало ему остаться в «МЮ» и принять свою роль при тен Хаге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш советовал португальцу остаться в «Манчестер Юнайтед» и согласиться с ролью, которую ему определил главный тренер команды Эрик тен Хаг и проявлять себя на поле, сообщает The Athletic.

По информации источника, такого же мнения придерживался Рикардо Режуфей — личный менеджер и друг Роналду. Отмечается, что именно Режуфей договаривался о трансфере португальца в «Аль-Наср». Также сообщается, что Роналду лично обращался к руководителю как минимум одного европейского клуба по вопросу о возможности своего перехода.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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