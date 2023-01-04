Окружение Роналду советовало ему остаться в «МЮ» и принять свою роль при тен Хаге

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш советовал португальцу остаться в «Манчестер Юнайтед» и согласиться с ролью, которую ему определил главный тренер команды Эрик тен Хаг и проявлять себя на поле, сообщает The Athletic.

По информации источника, такого же мнения придерживался Рикардо Режуфей — личный менеджер и друг Роналду. Отмечается, что именно Режуфей договаривался о трансфере португальца в «Аль-Наср». Также сообщается, что Роналду лично обращался к руководителю как минимум одного европейского клуба по вопросу о возможности своего перехода.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.