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«Манчестер Сити» проиграл «Саутгемптону» в Кубке английской лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
11 января. «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 2:0.
Фото Reuters
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«Саутгемптон» переиграл «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри».

На 23-й минуте 20-летний француз Секу Мара открыл счет. Спустя 5 минут сенегальский полузащитник Мусса Дженепо удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме голов забито не было, несмотря на то, что у гостей после перерыва на поле появились Эрлин Холанн, Кевин де Брейне и Родри.

Команда Хосепа Гвардиолы вылетела из турнира. Следующий соперник «Саутгемптона» станет известен после жеребьевки.

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
11 янв, 23:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
2:0
Манчестер Сити

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
1
0
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