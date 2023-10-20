Тен Хаг сравнил Онана с Де Хеа и Шмейхелем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре вратаря Андре Онана.

«И он, и мы знаем, что он начнет играть гораздо лучше. Как и любому игроку, перешедшему в премьер-лигу, ему требуется время на интеграцию. Но он должен проявить себя. Важные для «МЮ» вратари — например, Петер Шмейхель и Давид Де Хеа — тоже не очень хорошо начинали. Андре неплохо бы об этом знать, немного истории. Но мы живем сейчас и смотрим в будущее. Он должен создавать свое будущее, выдавая более качественные матчи. Уверен, он это сделает. Он уже много раз показывал это в больших клубах — в «Барселоне», когда был молод, в «Аяксе», в «Интере». Онана играл в полуфинале и финале Лиги чемпионов, это отличный игрок. Уверен, он покажет хорошую игру, а мы получим много радости благодаря его действиям», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

27-летний камерунец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 11 матчей, пропустил 19 мячей и три раза оставлял ворота нетронутыми.