Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:49

Тен Хаг сравнил Онана с Де Хеа и Шмейхелем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре вратаря Андре Онана.

«И он, и мы знаем, что он начнет играть гораздо лучше. Как и любому игроку, перешедшему в премьер-лигу, ему требуется время на интеграцию. Но он должен проявить себя. Важные для «МЮ» вратари — например, Петер Шмейхель и Давид Де Хеа — тоже не очень хорошо начинали. Андре неплохо бы об этом знать, немного истории. Но мы живем сейчас и смотрим в будущее. Он должен создавать свое будущее, выдавая более качественные матчи. Уверен, он это сделает. Он уже много раз показывал это в больших клубах — в «Барселоне», когда был молод, в «Аяксе», в «Интере». Онана играл в полуфинале и финале Лиги чемпионов, это отличный игрок. Уверен, он покажет хорошую игру, а мы получим много радости благодаря его действиям», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

27-летний камерунец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 11 матчей, пропустил 19 мячей и три раза оставлял ворота нетронутыми.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-united-ten-hag-onana-27948800
Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
Обсудить
Читайте также
МОК отверг слова Владимира Путина об этнической дискриминации россиян
«Израиль и половину арабских стран надо исключить из спортивного движения». Новые споры о санкциях
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В АПЛ запретили использовать флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура

Гвардиола считает, что для Месси нужно ввести отдельный «Золотой мяч»