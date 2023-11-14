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Сегодня, 17:36

Трансфер Салаха в «Ливерпуль» занял второе место в рейтинге лучших приобретений в истории клуба

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FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» за всю историю клуба.

Как сообщает источник, 1-е место занял переход Кенни Далглиша из «Селтика» в 1977 году. На 2-м месте -трансфер Мохамеда Салаха из «Ромы» в 2017 году. Покупка Иана Раша в «Честер Сити» (1980 год) замкнула тройку лучших трансферов «мерсисайдцев».

31-летний Салах — чемпион Англии-2019/20 и победитель Лиги чемпионов-2018/19 в составе «Ливерпуля» , провел за английский клуб в АПЛ 227 матчей, забил 144 гола.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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