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Сегодня, 16:21

Тьяго Силва похвалил капитана «Челси» Джеймса

Виктория Кравченко
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Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва похвалил капитана лондонской команды Риса Джеймса. Ранее сам Тьяго был капитаном таких клубов, как «Милан» и «ПСЖ».

«У меня действительно хорошие отношения с Рисом Джейсом. Я думаю, что он отличный капитан для «Челси». У него впереди большое будущее. Рис умеет прислушиваться к более опытным игрокам», — цитирует Силву пресс-служба «Челси».

Джеймс пропустит следующую игру своей команды в АПЛ из-за красной карточки, которую получил в последнем туре.

После 13 туров АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблицы АПЛ, набрав 16 очков.

ФК Челси
Тьяго Силва
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