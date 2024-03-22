Варан призвал Инфантино перейти от слов к действиям в борьбе с расизмом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что для борьбы с расизмом необходимо предпринять конкретные действия. По его мнению, одних слов для решения этой проблемы недостаточно.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал ужесточить меры по борьбе с расизмом на следующем конгрессе федерации.

«Действия говорят громче слов. Так же как болельщики возлагают на нас большие надежды, игроки возлагают большие надежды на наших лидеров, чтобы они использовали свою власть во благо. Мы будем внимательно следить и надеяться на действия во имя перемен», — написал Варан в своих соцсетях.

30-летний Варан является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. В текущем сезоне он провел 28 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился 1 голом.