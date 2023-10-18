Защитник «Манчестер Юнайтед» Регилон рассказал о дружбе с Алькарасом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилон рассказал о своих взаимоотношениях с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«У меня хорошие отношения с Алькарасом. Сейчас я больше слежу за теннисом ради него. Раньше я тоже следил, но не так, как сейчас. Я стараюсь смотреть каждый его матч. Мы всегда на связи и обсуждаем игры друг друга», — цитирует Регилона официальный сайт манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно арендовал 26-летнего испанца у «Тоттенхэма». Он провел за «МЮ» 3 матча, в которых не отличался результативными действиями.