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Сегодня, 19:46

Защитник «Манчестер Юнайтед» Регилон рассказал о дружбе с Алькарасом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилон рассказал о своих взаимоотношениях с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«У меня хорошие отношения с Алькарасом. Сейчас я больше слежу за теннисом ради него. Раньше я тоже следил, но не так, как сейчас. Я стараюсь смотреть каждый его матч. Мы всегда на связи и обсуждаем игры друг друга», — цитирует Регилона официальный сайт манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно арендовал 26-летнего испанца у «Тоттенхэма». Он провел за «МЮ» 3 матча, в которых не отличался результативными действиями.

Теннис
Футбол
Карлос Алькарас
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