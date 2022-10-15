Клопп нашел оправдание перед матчем с «Сити». Немец готов к поражению?

Прогнозы на спорт
Сегодня, 20:15
«Ливерпуль» не проигрывает самому принципиальному и опасному сопернику уже на протяжении четырех матчей, но ближайшая встреча может стать хлестким ответом «Сити» на все предыдущие обиды. Ситуация настолько серьезная, что Клопп уже подстелил соломку — его команде будет очень тяжело покинуть поле боя со щитом, а не на нем.
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Встреча лучших команд Англии последних лет в 11-м туре назначена на 16 октября и пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра Энтони Тэйлора прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России матчи АПЛ не транслируются.
«Ливерпуль» проиграл чемпионат Англии, хотя не сыграна еще даже треть матчей. Нужно быть честными с собой и другими, потому что отыграть 14 очков у «Арсенала» или 13 у «Манчестер Сити» будет нереально — слишком многое должно сойтись, чтобы оба этих клуба провалились так же, как красные на старте сезона. При этом есть еще люди, которые верят в команду из Мерсисайда, — например Пеп Гвардиола, хотя ему свойственно подбадривать любого конкурента вне зависимости от обстоятельств.
При этом даже сам Юрген Клопп, похоже, не особо верит в спасение. За сутки до очного матча немец перестраховался и на всякий случай назвал «Сити» лучшим клубом мира, хотя все знают, что по факту это «Реал» — победитель последней Лиги чемпионов.
«У вас есть лучшая команда в мире, и вы подписываете лучшего форварда на рынке. Не имеет значения, сколько он стоит, вы просто делаете это. Мы, «Ливерпуль», не можем вести себя так, это невозможно», — заявил Клопп. Возможно, таким образом Юрген оправдал еще и приобретение Дарвина Нуньеса — уругвайца, который обошелся дороже, чем Холанн «Сити» (75 против 60, по версии Transfermarkt). На счету 23-летнего нападающего всего четыре гола во всех турнирах, в то время как у норвежца — 20.
Вероятно, будь у «Ливерпуля» настолько мощный форвард, результаты были бы совершенно другими, но приходится довольствоваться тем, что есть. А довольствия мало — 10 очков в девяти играх. В последних трех у красных нет побед — ничьи с худыми «Эвертоном» (0:0) и «Брайтоном» (3:3), поражение от «Арсенала» (2:3).
Неудивительно, что букмекерская компания БЕТСИТИ, даже несмотря на выездной характер матча, считает его фаворитом «Сити». На победу «горожан» можно поставить за 1.90, вероятность исхода — приблизительно 52%. Успех «Ливерпуля» идет за 3.90 (25%), ничья — за чуть большие 4.10 (23%).
Команда Пепа Гвардиолы, в отличие от конкурента, играет превосходно. Да, на старте случилось несколько заминок, но сейчас действующий чемпион на серии из трех побед с общим счетом 13:3, а всего «Сити» забил уже 33 гола при девяти пропущенных, оба показателя — лучшие в АПЛ. Большой плюс, что на неделе отдых получил Холанн, который целенаправленно готовился к игре с «Ливерпулем». Теперь представьте, что сделает свеженький норвежец с зачерствевшей обороной соперника. Вопросов о том, на что ставить в этом матче, после этого остаться не должно.
Прогноз от «СЭ»: П2 за 1.90.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования