Клопп нашел оправдание перед матчем с «Сити». Немец готов к поражению?

«Ливерпуль» не проигрывает самому принципиальному и опасному сопернику уже на протяжении четырех матчей, но ближайшая встреча может стать хлестким ответом «Сити» на все предыдущие обиды. Ситуация настолько серьезная, что Клопп уже подстелил соломку — его команде будет очень тяжело покинуть поле боя со щитом, а не на нем.

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Когда состоится и где смотреть матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Встреча лучших команд Англии последних лет в 11-м туре назначена на 16 октября и пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра Энтони Тэйлора прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России матчи АПЛ не транслируются.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ 16 октября 2022 года

«Ливерпуль» проиграл чемпионат Англии, хотя не сыграна еще даже треть матчей. Нужно быть честными с собой и другими, потому что отыграть 14 очков у «Арсенала» или 13 у «Манчестер Сити» будет нереально — слишком многое должно сойтись, чтобы оба этих клуба провалились так же, как красные на старте сезона. При этом есть еще люди, которые верят в команду из Мерсисайда, — например Пеп Гвардиола, хотя ему свойственно подбадривать любого конкурента вне зависимости от обстоятельств.

При этом даже сам Юрген Клопп, похоже, не особо верит в спасение. За сутки до очного матча немец перестраховался и на всякий случай назвал «Сити» лучшим клубом мира, хотя все знают, что по факту это «Реал» — победитель последней Лиги чемпионов.

«У вас есть лучшая команда в мире, и вы подписываете лучшего форварда на рынке. Не имеет значения, сколько он стоит, вы просто делаете это. Мы, «Ливерпуль», не можем вести себя так, это невозможно», — заявил Клопп. Возможно, таким образом Юрген оправдал еще и приобретение Дарвина Нуньеса — уругвайца, который обошелся дороже, чем Холанн «Сити» (75 против 60, по версии Transfermarkt). На счету 23-летнего нападающего всего четыре гола во всех турнирах, в то время как у норвежца — 20.

Вероятно, будь у «Ливерпуля» настолько мощный форвард, результаты были бы совершенно другими, но приходится довольствоваться тем, что есть. А довольствия мало — 10 очков в девяти играх. В последних трех у красных нет побед — ничьи с худыми «Эвертоном» (0:0) и «Брайтоном» (3:3), поражение от «Арсенала» (2:3).

Дарвин Нуньес против Вильяма Салиба. Фото Global Look Press

Неудивительно, что букмекерская компания БЕТСИТИ, даже несмотря на выездной характер матча, считает его фаворитом «Сити». На победу «горожан» можно поставить за 1.90, вероятность исхода — приблизительно 52%. Успех «Ливерпуля» идет за 3.90 (25%), ничья — за чуть большие 4.10 (23%).

Команда Пепа Гвардиолы, в отличие от конкурента, играет превосходно. Да, на старте случилось несколько заминок, но сейчас действующий чемпион на серии из трех побед с общим счетом 13:3, а всего «Сити» забил уже 33 гола при девяти пропущенных, оба показателя — лучшие в АПЛ. Большой плюс, что на неделе отдых получил Холанн, который целенаправленно готовился к игре с «Ливерпулем». Теперь представьте, что сделает свеженький норвежец с зачерствевшей обороной соперника. Вопросов о том, на что ставить в этом матче, после этого остаться не должно.

Прогноз от «СЭ»: П2 за 1.90.

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