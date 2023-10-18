Все о надвигающейся продаже «МЮ». Кто потенциальный владелец, чем он убедил Глейзеров и как изменится клуб

Джим Рэтклифф — надежда манкунианских фанатов.

История с продажей «Манчестер Юнайтед», кажется, близка к завершению. На днях инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что из торгов вышел шейх Джассим, один из главных претендентов на покупку клуба. Семья Глейзеров, которая уже не первый год неспешно пытается избавиться от «МЮ», отказалась от предложения катарского банкира на сумму около 7 миллиардов долларов.

В итоге главным и единственным претендентом на покупку «Манчестер Юнайтед» стал Джим Рэтклифф. Болельщикам, устраивающим многочисленные акции против американского руководства, остается надеяться, что Глейзеров устроят условия английского бизнесмена. Вероятность этого очень высока.

Рэтклифф не был главным фаворитом

В ноябре 2022 года Глейзеры сдались под натиском болельщиков манкунианцев и официально объявили о готовности продать клуб. С самого начала главными «претендентами на трон» считались Шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф. Катарцы по ходу всей гонки считались фаворитами, обещали даже привезти на «Олд Траффорд» Килиана Мбаппе.

Однако затем сделка застопорилась: семья Глейзеров не смогла договориться о цене с шейхом, а предложение Рэтклиффа не устраивало миноритарных акционеров «МЮ». Недоумевали не только фанаты клуба, но и легенда «красных дьяволов» Гари Невилл.

«Я не верю в историю о том, что Глейзеры ничего не продают или ничего не делают. Они должны что-то делать. У них закончились деньги, а финансовая ситуация весьма отчаянная. Им нужны инвестиции. Кроме того, они оказывают токсичное воздействие на клуб изнутри. Для них это просто игра, они думают, что это игрушка! Владельцы одного из величайших клубов в мире валяют дурака», — заявил бывший защитник «МЮ».

В сентябре «Манчестер Юнайтед» был снят с продажи — на фоне этой новости клуб подешевел на 500 миллионов долларов. После этого Глейзеры хотели получить за свой главный актив не менее 10 миллиардов зеленых купюр.

Шейх Джассим сделал последнее предложение — 7 миллиардов долларов, и, получив отказ, вышел из гонки. После этого на авансцене и появился Рэтклифф.

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Джим Рэтклифф хочет поглощать «МЮ» постепенно. В его планах — полностью завладеть клубом через три года

Предприниматель еще в сентябре изменил свое предложение по покупке клуба, чтобы сделка окончательно не сорвалась. Изначально англичанин пытался купить 69% акций, оставив американской семье миноритарный пакет, но Глейзеры такой вариант не хотели даже рассматривать.

Однако в октябре дело сдвинулось с мертвой точки: появилась информация о том, что нефтехимическая компания Ineos, владельцем которой является Рэтклифф, хочет приобрести миноритарный пакет акций, а уже к 2026 году полностью завладеть клубом.

По данным английских журналистов, Рэтклифф купит 25% акций клуба за 1,4 миллиарда фунтов. Такое предложение бизнесмена убедило Глейзеров продать «МЮ».

Рэтклифф — с детства за «МЮ», но мог стать владельцем «Челси»

Джим Рэтклифф родился в пригороде Манчестера и болеет за «красных дьяволов» с детства. Однако после переезда в Лондон пытался приобрести «Челси»: переговоры завершились неудачно. На одной из встреч с фанатами его спросили, почему он не собирается сделать предложение о покупке манкунианского клуба.

«Я всю жизнь болею за «Манчестер Юнайтед»... но «Юнайтед» принадлежит Глейзерам. Я встречался с Джоэлом и Аврамом, но они не хотят продавать клуб. Мы не можем просто сидеть сложа руки и надеяться, что однажды «Манчестер Юнайтед» станет доступен для покупки».

Как только появился шанс, бизнесмен им сразу же воспользовался и сделал все возможное для покупки любимого клуба.

Фото Global Look Press

Чего ждать болельщикам «МЮ» от сэра Рэтклиффа?

1. Реконструкция «Олд Траффорд»

Сейчас домашняя арена «красных дьяволов» вмещает 74 310 человек. Рэтклифф намерен расширить стадион до 90 тысяч сидячих мест. Кстати, о реконструкции «Театра мечты» говорят уже давно, но у Глейзеров просто нет денег на такие изменения. Как пишет Times, компания Ineos выделит на это дополнительные средства.

2. Чистки в структуре клуба

По данным The Athletic, Рэтклифф намерен стать долгосрочным опекуном «Манчестер Юнайтед» и установить прогрессивный подход к владению клубом. Сразу же после прихода англичанин проведет 100-дневную проверку всей структуры. Похожую историю мы могли наблюдать в «Челси», когда в Лондон приехал Тодд Боэли.

По данным сразу нескольких инсайдеров, Рэтклифф получит полный контроль над спортивной частью бизнеса «Манчестер Юнайтед». Он сможет выбирать нового главного тренера, спортивного директора и прочие должности. Скорее всего, в клубе начнется чистка.

Однако главному тренеру Эрику тен Хагу переживать не стоит: его кресло пока не шатается. По информации ESPN, Рэтклифф более чем доволен работой нидерландского специалиста.

А вот у кого могут начаться проблемы, так это у генерального директора Ричарда Арнольда и спортивного директора Джона Мерто. Еще в 2019-м году сэр Джим был недоволен их работой.

«Они бездарно распоряжаются деньгами, переплачивая за таких игроков, как Фред. Они не пытаются находить молодых талантов, как это делают «Лилль» и «Саутгемптон». «Юнайтед» перестал вкладываться в молодых игроков. Они сбились с курса».

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3. Полностью избавит «МЮ» от Глейзеров

Кажется, это самое главное желание фанатов клуба на данный момент. Их история нелюбви берет начало из 2005 года, когда Малкольм Глейзер полностью выкупил «МЮ» и превратил организацию из открытого акционерного общества в частную компанию. Первые протесты бушевали еще тогда.

Затем были непонятные управленческие решения, объявление о рефинансировании долга, провалы на трансферном рынке, история с основанием суперлиги.

В первые годы от гнева фанатов Глейзеров спасал гений сэра Алекса Фергюсона, который выигрывал Английскую премьер-лигу в 2007, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах, а также Лигу чемпионов в 2008-м (плюс два финала в 2009-м и 2011-м). Если бы не гора трофеев, вполне вероятно, что американская семья уехала бы из Манчестера гораздо раньше.

Теперь, кажется, перемены как никогда близки. Заседание совета директоров по поводу предложения Джима Рэтклиффа пройдет в четверг. Фанаты «МЮ» наверняка уже отметили этот день в календаре.