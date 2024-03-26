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26 марта, 23:21

Джанашия: «С сегодняшнего дня Грузия будет праздновать. Это исторический день!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход сборной Грузии на чемпионат Европы-2024.

«Это очень хорошо! Теперь надо играть, развиваться, готовиться. С сегодняшнего дня вся страна будет праздновать. Это исторический день, столько лет ждали и дождались. Пацаны молодцы! Боролись», — сказал Джанашия «СЭ».

Сборная Грузии обыграла Грецию в серии пенальти и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы — 0:0, пен — 4:2. В основное время команды голов не забили.

Грузия сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.

Заза Джанашия
Сборная Греции по футболу
Сборная Грузии по футболу
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