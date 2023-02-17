Гол Дисаси принес «Монако» победу над «Байером». Головина заменили во втором тайме

«Монако» в гостях одержал победу над «Байером» (3:2) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «BayArena» в Леверкузене.

В составе немецкой команды голы забили Мусса Диаби и Флориан Вирц. У монегасков отличился Крепин Диатта, а победный мяч на счету Акселя Дисаси. Вратарь «Байера» Лукаш Градецки стал автором курьезного автогола на 9-й минуте матча.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако», но не отметился результативными действиями и был заменен на 71-й минуте игры.

Ответная игра между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II», начало — в 20.45 мск.