Гуренко — о поражении «Ромы» от «Севильи»: «Один из самых ужасных финалов Лиги Европы»

Бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко высказался о поражении итальянской команды от «Севильи» в финале Лиги Европы (1:1, пенальти — 1:4).

«По мне, наверное, один из самых ужасных финалов. Было мало футбола, а много борьбы, суеты, много желания. Мне кажется, что играли две одинаковые команды, с похожей психологией, поэтому результат закономерен, имею в виду ничью 1:1. А пенальти... Ну кто-то должен быть с Кубком. Но как такового футбола не было, можно было увидеть хорошую физическую подготовку, но не более того», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

«Рома» играла второй раз в финале Лиги Европы. Оба раза итальянская команда проиграла. А «Севилья» седьмой раз в своей истории выиграла турнир.