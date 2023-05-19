Кечинов считает «Рому» фаворитом финала Лиги Европы

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от финала Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей».

«Наверное, «Рома» все-таки ближе к победе. Мне кажется, она сейчас посильнее. С другой стороны, «Ювентус» испанцев не обыграл. За счет чего «Рома» смотрится предпочительнее? За счет результатов, в том числе, во внутреннем чемпионате. Но, честно говоря, после Лиги чемпионов даже не хочется смотреть остальные турниры», — приводит слова Кечинова «Газета.Ru».

В полуфинале Лиги Европы «Рома» выбила «Байер» (1:0; 0:0), а «Севилья» оказалась сильнее «Ювентуса» (1:1; 2:1). Решающий матч турнира пройдет 31 мая в Будапеште.