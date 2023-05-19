Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

19 мая, 21:49

Кечинов считает «Рому» фаворитом финала Лиги Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от финала Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей».

«Наверное, «Рома» все-таки ближе к победе. Мне кажется, она сейчас посильнее. С другой стороны, «Ювентус» испанцев не обыграл. За счет чего «Рома» смотрится предпочительнее? За счет результатов, в том числе, во внутреннем чемпионате. Но, честно говоря, после Лиги чемпионов даже не хочется смотреть остальные турниры», — приводит слова Кечинова «Газета.Ru».

В полуфинале Лиги Европы «Рома» выбила «Байер» (1:0; 0:0), а «Севилья» оказалась сильнее «Ювентуса» (1:1; 2:1). Решающий матч турнира пройдет 31 мая в Будапеште.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/19/20472698.shtml
Валерий Кечинов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, финал-2023: «Севилья» — «Рома»
Мостовой — о трех итальянских клубах в финалах еврокубков: «Когда-нибудь и российские команды будут в такой ситуации»
«Севилья» — «Ювентус»: у голландских судей три «косяка». Маккели лишил себя финала ЛЧ?
Мендилибар: «Люди не ожидали, что «Севилья» сделает что-то подобное, но мы добрались до финала»
Фернандо: «За два месяца все изменилось, и теперь у «Севильи» эйфория от выхода в финал»
Хесус Навас — о выходе в финал Лиги Европы: «Это сумасшествие. У меня нет слов»
Жозе Моуринью: «О «Севилье» подумаем чуть позже»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью о победе над «Байером» Хаби Алонсо: «Очень трудно играть против своих друзей»