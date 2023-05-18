Куадрадо рассказал, как «Ювентус» может обыграть «Севилью»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи».

«Самый ли это важный матч в «Юве» в моей карьере? Важных матчей было много, и это еще один. Постараемся с партнерами сделать все, чтобы выйти в финал. Для меня и для всех нас это прекрасная возможность достичь серьезной цели после непростого года. Нельзя позволять «Севилье» играть в ее манере, надо высоко прессинговать и встречать соперников на их половине поля. У нас великая команда с большим опытом. «Севилья» — прекрасная команда, и завтрашний матч будет напоминать финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Куадрадо.

Первый матч прошел в Турине и закончился ничьей (1:1). Ответная игра пройдет сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.