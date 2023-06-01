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Сегодня, 08:31

Дибала стал первым аргентинцем после Месси в 2011 году, забившим в финале еврокубка

Руслан Минаев
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отличился в финале Лиги Европы против «Севильи» (1:1, пен. — 1:4).

Форвард стал первым аргентинцем, забившим в финале турниров под эгидой УЕФА после Лионеля Месси в составе «Барселоны» в финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 (3:1 в игре с «МЮ»).

Также Дибала стал первым аргентинцем, отличившимся голом в финале Лиги Европы/Кубка УЕФА после Эрнана Креспо в составе «Пармы» в финале турнира в сезоне-1998/99 (3:0 в игре с «Марселем»).

Дибала является вторым аргентинцем в истории, который отличился за «Рому» в финале еврокубке.

Лионель Месси
Пауло Дибала
Эрнан Креспо
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
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