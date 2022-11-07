Первый тренер российского полузащитника «Монако» Александра Головина Сергей Васютин в интервью «СЭ» оценил соперника французского клуба в 1/16 Лиги Европы, леверкузенский «Байер».

«Для меня важно, что он начал забивать, притом голы с дальних дистанций. В молодости, он часто такие удары отрабатывал. Также радует, что Саша сейчас получает много приятных слов от французских болельщиков и СМИ. Получается у него работа с нынешним тренером, его приняли фанаты, что я думаю, считается одним из главных мотиваторов для игрока. «Байер» очень прилично играет последние игры у себя дома, разгромив соперников, но и «Монако» на подъеме, неплохо выступает, поднялись в зону Лиги Европы, плюс игры у них стабилизировалась. Саше могу пожелать только хорошей игры. Радует, что его перестали нервировать различные мелкие травмы», — сказал Васютин корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23. Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года. Ответные — 23 февраля 2023 года.