Ракитич: «Севилья» должна провести идеальный матч, выиграть кубок и привезти его домой»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Ромы».

«Тренер с самого начала четко дал понять, чего он хочет. Мы должны быть собой. Когда говорят, что никто так не любит этот турнир, как мы, это не потому, что какая-то светлая голова в клубном офисе это сказала. А потому, что мы так думаем. Мы должны провести идеальный матч, выиграть кубок и привезти его домой», — цитирует пресс-служба УЕФА Ракитича.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.