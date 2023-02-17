Сампаоли рассказал, за счет чего «Севилья» обыграла ПСВ

Главный тренер «Севильи» Фернандо Сампаоли прокомментировал победу над ПСВ (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«У нас были разные моменты — в первом тайме мы доминировали, но затем было много моментов забить самим. Во второй половине ПСВ практически ничего не создали, и это большой плюс для нас. Некоторые эпизоды были даже лучше, чем в матче против «Мальорки». У нас было много гибкости в игре с мячом», — цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли.

Ответный матч состоится через неделю в Нидерландах — 23 февраля. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.