0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 07:54

Сампаоли рассказал, за счет чего «Севилья» обыграла ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Севильи» Фернандо Сампаоли прокомментировал победу над ПСВ (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«У нас были разные моменты — в первом тайме мы доминировали, но затем было много моментов забить самим. Во второй половине ПСВ практически ничего не создали, и это большой плюс для нас. Некоторые эпизоды были даже лучше, чем в матче против «Мальорки». У нас было много гибкости в игре с мячом», — цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли.

Ответный матч состоится через неделю в Нидерландах — 23 февраля. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
Хорхе Сампаоли
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Ван Нистелрой назвал переломный момент в матче с «Севильей»
«Головин вообще не влиял на матч — кажется, он не в форме». Что говорят во Франции об игре российского полузащитника
Моуринью: «Игроки «Зальцбурга» показали свой футбол, использовали свои сильные качества»
Клеман рассказал, каким будет ответный матч «Монако» с «Байером»
Капитан «Ювентуса» Данилу поддержал нападающего «Нанта», у которого умерла дочь
Клеман — о матче с «Байером»: «Горжусь игроками «Монако», они играли на победу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клеман рассказал, каким будет ответный матч «Монако» с «Байером»

Моуринью: «Игроки «Зальцбурга» показали свой футбол, использовали свои сильные качества»