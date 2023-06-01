Смоллинг: «Это поражение в финале Лиги Европы надолго останется в памяти»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал поражение от «Севильи» (1:1, пен. — 1:4) в финале Лиги Европы.

«Большое разочарование. Обидно проигрывать по пенальти. Это лотерея. Мы были нацелены на победу и отдали все силы на поле. Сейчас всем опечалены и разочарованы — мы упорно сражались на пути к этому финалу. Нелегко смотреть, как празднуют другие. Это надолго останется в памяти. В следующем сезоне надо попытаться снова. Моуринью очень гордился нами после матча. Он сказал, что мы должны быть сильными, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе», — цитирует пресс-служба УЕФА Смоллинга.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.