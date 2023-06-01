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Сегодня, 03:53

Смоллинг: «Это поражение в финале Лиги Европы надолго останется в памяти»

Евгений Козинов
Корреспондент
Крис Смоллинг.
Фото Global Look Press
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал поражение от «Севильи» (1:1, пен. — 1:4) в финале Лиги Европы.

«Большое разочарование. Обидно проигрывать по пенальти. Это лотерея. Мы были нацелены на победу и отдали все силы на поле. Сейчас всем опечалены и разочарованы — мы упорно сражались на пути к этому финалу. Нелегко смотреть, как празднуют другие. Это надолго останется в памяти. В следующем сезоне надо попытаться снова. Моуринью очень гордился нами после матча. Он сказал, что мы должны быть сильными, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе», — цитирует пресс-служба УЕФА Смоллинга.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.

&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:1. Радость испанцев. Неизбежность! «Севилья» снова выиграла Лигу Европы. Остановить ее не в силах даже Моуринью
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037767--sevilla-vs-roma/
Крис Смоллинг
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ФК Рома
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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