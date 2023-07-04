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Сегодня, 16:00

Даду: «Молдавский футбол пока стоит на месте. У «Шерифа» нет здоровой конкуренции»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Шерифа» Сергей Даду ответил на вопрос, сильно ли изменился футбол в Молдавии за последние 20 лет.

«К огромному сожалению, не в лучшую сторону. У «Шерифа» нет здоровой конкуренции, и молдавский футбол пока стоит на месте. Все клубы, что ниже «Шерифа», борются не за чемпионство, а за второе место или финал Кубка. В спорт финансы практически не вливаются. Я могу назвать только одного по-настоящему футбольного человека, это генеральный директор «Шерифа» Важа Тархнишвили. Он был блестящим капитаном, а теперь показал себя хорошим управленцем. Исторический выход в групповой этап Лиги чемпионов тому свидетельство», — цитирует Даду Metaratings.ru.

Даду выступал за «Шериф» с 1999 по 2004 год, в 2006-м и в сезоне-2012/13. В составе клуба из Тирасполя он стал четырехкратным чемпионом Молдавии, обладателем Кубка Молдавии, а также обладателем Кубка чемпионов Содружества.

Источник: https://metaratings.ru/news/dadu-ob-urovne-futbola-v-moldavii-on-stoit-na-meste-u-sherifa-net-konkurencii-263505/
Сергей Даду
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